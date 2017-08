Umbau der Motor Presse Stuttgart schreitet voran

© Motor Presse Stuttgart

Nils Oberschelp treibt den Umbau bei der Motor Presse Stuttgart weiter in hohem Tempo voran: Nach den Änderungen im Vermarktungsteam folgt nun der Geschäftsbereich Sport und Lifestyle: Henry Allgaier verlässt das Unternehmen.



28.08.2017 - 12:22 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 12:22 Uhr

Henry Allgaier verlässt die Motor Presse Stuttgart "auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen", das hat das Unternehmen nun bestätigt. Allgaier war seit 2002 Geschäftsführer des mit dem amerikanischen Verlag Rodale Inc. in Hamburg angesiedelten Joint-Ventures Rodale-Motor-Presse (RMP). Seit 2009 leitete er zudem den Geschäftsbereich Sport und Lifestyle. Beide Bereiche wird künftig Motor-Presse-Stuttgart-Chef Nils Oberschelp selbst verantworten. Oberschelp ist künftig auch für die Motor Presse International direkt zuständig.

Oberschelp sagt zu den anstehenden Veränderung: "Im Zuge der Diskussion über die künftige strategische Weichenstellung hat sich Henry Allgaier entschieden, die Motor Presse Stuttgart auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen zu verlassen. Ich danke Henry Allgaier auch im Namen der Gesellschafter der Motor Presse Stuttgart für seine langjährige erfolgreiche Arbeit und seine hohe Professionalität".

Unter dem Dach von RMP erscheinen die Zeitschriften "Men’s Health", "Women’s Health" und "Runner’s World". Bei "Men’s Health" kommt es zusätzlich zu einer Veränderung in der Chefredaktion. Ab sofort übernimmt diese nämlich wieder Markus Stenglein, er war zwischen 2013 und 2016 schon einmal Chefredakteur des Magazins. Seit Ende 2016 ist er als selbständiger Innovationsberater tätig. "Ich habe Markus Stenglein gebeten, bei der Neuausrichtung des Titels an führender Stelle mitzuarbeiten", so Nils Oberschelp. "Stenglein verkörpert in seiner Person alle Tugenden von 'Men’s Health' und bringt aus seiner Zeit als Berater wertvolle Erfahrungen mit." Stenglein folgt auf Wolfgang Melcher, der sich wieder auf seine Rolle als Publisher konzentrieren soll. In dieser Funktion wird er künftig für alle drei RMP-Titel verantwortlich sein.

Teilen