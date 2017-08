Neue Optik: "FAZ" überarbeitet ihren Online-Auftritt

© FAZ.net

Ab sofort erscheint "FAZ.net" in einem überarbeiteten Design. Schwarz und weiß dominieren weiterhin das Erscheinungsbild, doch mit einer stärkeren Einbindung von Bild- und Video-Formaten soll die Seite nun multimedialer daherkommen.



29.08.2017 - 10:05 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 10:05 Uhr

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat sich im Netz einen neuen Anstrich verpasst. Das neue Design von "FAZ.net" soll den Nutzern eigenen Angaben zufolge durch eine intuitive Navigation eine schneller Übersicht über die wichtigsten Themen bieten, heißt es. Der Fokus der Startseite liegt daher auf der neuen Rubrik "Themen des Tages", zudem sollen neue Themenpakete die wichtigsten Artikel, Kommentare, Vodeos und Grafiken aus einem Ressort zum umfassenden Informationsangeboten bündeln.

Gleichzeitig will man das Angebot durch eine stärkere Einbindung von Bild- und Videoformaten übersichtlicher und multimedialer gestalten. Neu ist auch, dass "FAZ.net" ab sofort die Schrift übernimmt, die bereits in den Apps "FAZ Der Tag" und "FAZ Plus" zum Einsatz kommt. Auf diese Weise will man "für eine optimale Lesbarkeit der Inhalte und einen höheren Wiedererkennungswert" sorgen. Im Zuge der Überarbeitung hat "FAZ.net" außerdem die Ladezeiten auf mobilen Endgeräten beschleunigt.

Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Mathias Müller von Blumencron, Chefredakteur digitale Produkte, stellt für die kommenden Monate die Einführung von Mechanismen der Personalisierung an. Mit Blick auf die Werbekunden verspricht "FAZ.net" indes attraktivere Werbeformate und eine optimierte Ausspielung.

