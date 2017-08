Vice zeigt erste Snapchat-Show auch in Deutschland

© Viceland

Mit "Hungry Hearts" produziert Vice erstmals eine Serie für Snapchat Discover. Los geht es bereits in dieser Woche - und auch das deutsche Publikum wird das Format zu sehen bekommen, wie jetzt bekannt wurde. Wer es sehen will, muss sich aber beeilen.



29.08.2017 - 11:41 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 11:41 Uhr

"Vice" versucht sich an neuen Ausspielwegen und wird mit "Hungry Hearts with Action Bronson" erstmals ein Show-Format exklusiv für Snapchat produzieren. Wie das Medienunternehmen gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll die Datingshow auch für das deutsche Publikum aufbereitet werden. Demnach ist geplant, das Format für den hiesigen Markt mit Untertiteln zu versehen.

Die sechsteilige erste Staffel läuft bereits von dieser Woche an jeweils mittwochs auf Vice Snapchat Discover. Wer die aktuelle Ausgabe sehen möchte, muss sich allerdings beeilen, denn die Sendung wird für die User jeweils nur 48 Stunden verfügbar sein. In der Datingshow treffen Singles in exklusiven, organisierten Dates aufeinander. Moderator Action Bronson ist hinter den Kulissen dabei und kommentiert die Dates. Am Ende entscheiden dann nicht nur die Singles, ob sie ein zweites Date wollen, auch der Rapper wagt eine Prognose.





"Mit der Ausspielung von Shows auf Snapchat erweitern wir unser Engagement und passen unser Angebot dem Nutzungsverhalten der jungen Zielgruppen an", so Lorenz Fendes, Strategic Partnership Manager von "Vice". "Wir bringen die Inhalte genau dorthin, wo sich die Generation Z aufhält. Unsere Nutzer können sich auf exklusiven Premium Content made by 'Vice' freuen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die neue Show von Action Bronson bei unserer Snapchat-Audience super ankommt."

