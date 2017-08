Zum 10-Jährigen: E! wird wieder zum Kardashian-Channel

© E! Entertainment

Im Oktober 2007 lief in den USA zum ersten Mal "Keeping up with the Kardashians". Das 10-jährige Jubiläum begeht E! hierzulande mit einer dreiwöchigen Marathon-Programmierung, weiteren Specials und natürlich der neuen Staffel.



29.08.2017 - 13:58 Uhr von Uwe Mantel 29.08.2017 - 13:58 Uhr

Am 14. Oktober 2007 waren die Kardashians in den USA erstmals in ihrer eigenen Dokusoap zu sehen. Es folgten bislang 13 Staffeln mit über 190 Episoden. Am 1. Oktober geht in den USA Staffel 14 an den Start und auch hierzulande muss man nicht viel länger auf Nachschub warten: Der Pay-TV-Sender E! Entertainment zeigt die neuen Folgen ab dem 9. Oktober immer montags um 21:55 Uhr. E! verspricht "mehr Behind-The-Scenes, No-Make-Up und Family-Momente denn je".

Und auch wenn "Keeping up with the Kardashians" einst erst mit einiger Verzögerung 2011 nach Deutschland kamen, begeht E! das 10-jährige Jubiläum mit einigen Specials. Zwischen dem 18. September und dem 8. Oktober zeigt der Sender drei Wochen lang nonstop "Keeping up with the Kardashians" und benennt sich in dieser Zeit ähnlich wie im vergangenen Jahr konsequenterweise auch wieder in "E! Der Kardashian Channel" um.

Währenddessen läuft am 2. Oktober um 21:55 Uhr ein 90-minütiges Jubiläumsspecial zum 10. Geburtstag, in dem die Familie ihren Zuschauern zeigen will, wie hart es sei, sich permanent vor der Kamera zu präsentieren. Am 8. Oktober um 20:15 Uhr gibt's "E! News Special: Die Kardashians" zu sehen. In diesem soll auf "ikonische Fashion-Statements der einzelnen Schwestern" zurückgeblickt werden.

