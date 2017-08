"Dr. Klein" meldet sich auf neuem Sendeplatz zurück

© ZDF / Markus Fenchel

Wie in den vergangenen Jahren stehen auch in 2017 ab Oktober wieder neue Folgen von "Dr. Klein" im ZDF auf dem Programm, Fans der Serie müssen sich allerdings an einen neuen Sendeplatz gewöhnen.



29.08.2017 - 15:40 Uhr von Uwe Mantel 29.08.2017 - 15:40 Uhr

Ab dem 7. Oktober zeigt das ZDF zwölf neue Folgen seiner Vorabendserie "Dr. Klein". Während ChrisTine Urspruch alias Kinderärztin Dr. Klein bislang am Freitagabend zu sehen war, steht die vierte Staffel nun aber am Samstagvorabend um 19:25 Uhr auf dem Programm. Freitags ist im Herbst stattdessen bereits die neue Staffel von "Bettys Diagnose" zu sehen, die in der Vergangenheit bis zum Frühjahr auf sich warten ließ.

Und darum geht's inhaltlich in den neuen Folgen: Für Valerie Klein beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Die Scheidung ist durch, die Tochter studiert in Amsterdam und ihr großer Widersacher Dr. Lang verlässt die Rosenstein-Klinik in der ersten Folge. Schnell stellt sich allerdings heraus, dass sie Dr. Lang doch nicht los wird, sondern dass man wider aller Erwartungen immer mit ihm zu rechnen hat.

