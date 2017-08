"Einstein": Dreharbeiten für zweite Staffel gestartet

© SAT.1/Martin Rottenkolber

Dass "Einstein" - zuletzt die einzige deutsche Serie im Programm von Sat.1 - in einer zweite Staffel geht, steht schon lange fest. Nun steht Tom Beck wieder für Dreharbeiten für zehn neue Folgen vor der Kamera.



30.08.2017 - 08:00 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 08:00 Uhr

Am Montag hat die Produktionsfirma Zeitsprung Pictures mit den Dreharbeiten für insgesamt zehn neue Folgen der Sat.1-Serie "Einstein" begonnen. Tom Beck wird darin wieder in die Rolle des Professors Felix "Einstein" Winterberg schlüpfen, der von Polizeichef Stefan Tremmel (Rolf Kanies) weiterhin zur polizeilichen Mitarbeit erpresst wird. An seiner Seite weiterhin: Annika Ernst alias Elena Lange.

Die erste Staffel von "Einstein" konnte Anfang des Jahres zwar nicht ganz an den Erfolg des Pilotfilms anknüpfen, der schon im Jahr 2015 zu sehen war, mit im Schnitt 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war "Einstein" aber trotzdem erfolgreicher als die meisten US-Serien im Sat.1-Portfolio. Die Entscheidung für eine Fortsetzung war daher schnell gefallen. Im Schnitt sahen rund 2,3 Millionen Zuschauer die zehn Folgen. Red Arrow konnte die Serie zudem auch in andere Länder verkaufen, mittlerweile läuft sie beispielsweise in Spanien, Portugal und Tschechien.

Die Drehbücher zu den neuen Folgen schreiben Matthias Dinter und Martin Ritzenhoff, Regie führen Dominic Müller, Felix Stienz und Oliver Dommenget. Als Produzenten fungieren Michael Souvignier und Dominik Frankowski. Gedreht wird voraussichtlich noch bis zum 21. Dezember, einen Sendetermin nannte Sat.1 noch nicht.

Teilen