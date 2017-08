Sport1 zeigt College Football künftig regelmäßig im Free-TV

Schon seit Jahren zeigt Sport1 auf seinem Bezahlsender Sport1 US regelmäßig die College-Football-Spiele aus der National Collegiate Athletic Association (NCAA). Künftig wird eine Partie pro Spieltag auch im Free-TV laufen.

Bis zu 70 College-Football-Spiele zeigt Sport1 US pro Saison live oder zeitversetzt im englischen Originalton. Nun hat der Sender angekündigt, diese Berichterstattung auszubauen. Bereits ab dieser Woche will man wöchentlich ein Spiel auch im Free-TV bei Sport1 zeigen. Los geht’s am kommenden Samstag, den 2. September, um 17:30 Uhr, wenn die Clemson Tigers auf die Kent State Golden Flashes treffen. Eine Woche darauf überträgt Sport1 ab 21:30 Uhr die Partie zwischen Alabama Crimson Tide und den Fresno State Bulldogs.

Am 23. September soll es sogar zwei Live-Spiele direkt nacheinander zu sehen geben. Als Moderator der Übertragungen fungiert Sascha Bandermann, Günter Zapf kommentiert die Spiele. Beide sitzen im Studio in Ismaning. Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann sagt: "Auf Sport1 sehen Sportfans zum ersten Mal live im deutschen Free-TV das Spektakel College Football: mit teilweise über 100.000 Zuschauern in den Stadien und Millionen vor den Bildschirmen – die Playoffs gehören zu den meistgesehenen Sportübertragungen in den Vereinigten Staaten. [...] Die neue Saison begleiten wir neben den regelmäßigen Liveübertragungen am Samstag im Free-TV gewohnt umfangreich auf Sport1 US und unseren digitalen Plattformen. Das zeigt unsere große Wertschätzung für US-Sport – und unseren Glauben an das Zuschauer-Potenzial von College Football in Deutschland."

Darüber hinaus hat Sport1 angekündigt, in den kommenden Wochen auch einige Baseball-Spiele der MLB ins Programm zu nehmen. Bereits an diesem Mittwoch, den 30. August, überträgt man die Partie zwischen den New York Yankees und Vorjahresfinalist Cleveland. Am 6. und 20. September stehen jeweils weitere Übertragungen im Free-TV an. Als Kommentator fungiert Günter Zapf, Experte ist Matthias Ondracek. Auf Sport1 US gibt es die Spiele wie gewohnt auch im Originalkommentar.