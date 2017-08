ARD bietet Wahl-Sondersendungen in Gebärdensprache

© ARD

Vom "TV-Duell" bis zur Live-Sendung am Wahlabend bietet die ARD in den kommenden Wochen zu einer ganzen Reihe an Live-Sondersendungen zur Bundestagswahl online und via HbbTV eine Gebärdensprach-Übersetzung.



30.08.2017 - 13:59 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 13:59 Uhr

Auf Initiative des WDR und in Kooperation mit dem BR, NDR und ARD-Hauptstadtstudio bietet die ARD in den kommenden Wochen einen Service für schwerhörige und taube Personen: Live-Sendungen zur Bundestagswahl im Ersten werden online mit Gebärdensprach-Dolmetschung zu sehen sein - sowohl live, als auch zeitversetzt auf Abruf. Via HbbTV lässt sich das Angebot auch auf dem normalen Fernseher nutzen. Bei den gemeinsam mit dem ZDF prodzierten Sendungen "Berliner Runde" und "Schlussrunde der Spitzenkandidaten" steht die Gebärdenversion auch in der ZDF-Mediathek bereit. Das "TV-Duell" zwischen Merkel und Schulz am kommenden Sonntag wird mit Gebärden-Übersetzung bei Phoenix gezeigt.

Im Einzelnen umfasst das Angebot folgende Sendungen:

Sonntag, 3. September 2017, 20:15 Uhr

Das TV-Duell: Merkel - Schulz (live auf Phoenix)



Montag, 4. September 2017, 20:15 Uhr

Der Fünfkampf nach dem TV-Duell sowie anschl. "Hart aber fair"



Montag, 11. September 2017, 20:15 Uhr

Wahlarena - mit Angela Merkel sowie anschl. "Hart aber fair"



Montag, 18. September 2017, 20:15 Uhr

Wahlarena - mit Martin Schulz sowie anschl. "Hart aber fair"

Donnerstag, 21. September 2017, 22:00 Uhr

Schlussrunde der Spitzenkandidaten



Sonntag, 24. September 2017, 17:15 Uhr

Bundestagswahl 2017



Sonntag, 24. September 2017, 20:15 Uhr

Berliner Runde

