G+J vereint "Eltern" und "Urbia" unter einem Dach

Fast 16 Jahre lang verantwortete Marie-Luise Lewicki die Zeitschrift "Eltern" redaktionell, nun zieht sie sich auf den Herausgeberposten zurück. Das nutzt Gruner + Jahr, um "Eltern" und das Online-Angebot "Urbia" unter einem Dach zu vereinen.



30.08.2017 - 14:25 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 14:25 Uhr

Gruner + Jahr schafft eine neue, markenübergreifende Familien-Redaktion in Hamburg, die künftig sowohl "Eltern" als auch "Urbia" redaktionell betreut. Das Team von Urbia wird in diesem Zusammenhang von Köln nach Hamburg umziehen. An der Spitze der neu formierten Familienredaktion steht künftig Bernd Hellermann, der sich künftig nicht nur Leiter der Community of Interest Family und Geschäftsführer der G+J Parenting Media GmbH nennen darf, sondern auch noch Editorial Director der CoI Family. Er erhält damit die Gesamtverantwortung für alle Aktivitäten der Marken "Eltern", "Eltern Family", "Eltern Wissen", "Eltern Digital", "Urbia" und Vorname.com über alle Kanäle.

Leiterinnen der G+J-Familienredaktion werden Rosa Wetscher, bisher stellvertretende Chefredakteurin von "Eltern", und Franziska Klingspor, die von "Schöner Wohnen" kommt. Klingspor befindet sich momentan in Elternzeit und wird spätestens im Laufe des zweiten Quartals 2018 beginnen. Die Verantwortung fürs Digitalgeschäft übernimmt Thorsten Heger, bisher Leiter des Digital Business Managements von "Eltern". Die bisherige Urbia-Chefin Celia Keding verlässt Gruner + Jahr. Sie gehe auf eigenen Wunsch und wolle sich neuen Herausforderungen stellen, heißt es in der Mitteilung des Verlags.

Stephan Schäfer, Produktchef von G+J: "Es beginnt nun eine neue Ära für die Familienangebote von G+J: mit einer neuen Struktur, die Print und Digital zusammenführt; mit einer Redaktion, die alle Kanäle und alle Marken bedient; mit einem Führungsteam mit Bernd Hellermann an der Spitze, der für digitale Innovation steht; und mit vielen Ideen, mit denen wir unsere Spitzenposition im Eltern-Journalismus in Deutschland ausbauen." Über die nach 16 Jahren scheidende Chefredakteurin sagt er: "Mit Marie-Luise Lewicki geht eine Ära zu Ende. Sie hat 'Eltern' entscheidend geprägt und es geschafft, die Marke in Print und digital immer wieder zeitgemäß weiterzuentwickeln. Marie-Luise Lewicki ist eine der großen Stimmen in den gesellschaftspolitischen Erziehungsdebatten der Bundesrepublik der vergangenen Jahrzehnte. Ich danke ihr von Herzen für ihr Engagement und ihre Leidenschaft. Und ich freue mich, dass sie ihre Erfahrung weiter einbringt."

Marie-Luise Lewicki: „Als ich 1990 zu 'Eltern' kam, war das Liebe auf den ersten Blick. An diesem Gefühl hat sich nie etwas geändert. 'Eltern', 'Eltern Family' und Eltern.de beschäftigen sich mit dem schönsten Thema der Welt, dem Leben selbst. Und ich hatte das Glück, dabei so lange an entscheidender Stelle mitwirken zu können. Jetzt aber sind 22 Jahre in der Chefredaktion und der 57. Geburtstag gute Gründe, zurückzutreten und der nächsten Generation Platz zu machen. Das tue ich mit den allerbesten Wünschen für mein Team und meinen Nachfolger.“

Bernd Hellermann, Editorial Director Community of Interest Family und Geschäftsführer G+J Parenting Media GmbH: "Mit der neuen Aufstellung schaffen wir die Voraussetzung für die nächste Wachstums- und Ausbauphase unserer marktführenden Position. Mit Deutschlands führender Familienredaktion werden wir unsere Leser und User in allen Kanälen mit den besten journalistischen Inhalten versorgen. Mit Rosa Wetscher, Franziska Klingspor und Thorsten Heger sowie Oliver Steinbach von 'Eltern' und Claudia Greiner-Zwarg von 'Eltern Family' weiß ich ein Team um mich, das Ideenreichtum, Wissen und Tatendrang garantiert. Unser gemeinsames Ziel ist es, unternehmerisches Denken zu fördern und durch schnelle Entscheidungswege an Geschwindigkeit zu gewinnen."

