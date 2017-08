"FAZ.net" will Anteil kostenpflichtiger Artikel erhöhen

© FAZ

Das im vergangenen Jahr eingeführte Bezahlangebot „FAZ Plus“ entwickelt sich laut Matthias Müller von Blumencron gut. Die „FAZ“ macht inzwischen doppelt so viel Umsatz mit dem Verkauf digitaler Angebote wie mit digitaler Werbung.



30.08.2017 - 20:27 Uhr von Uwe Mantel 30.08.2017 - 20:27 Uhr

"Optimistisch wie lange nicht" zeigt sich Matthias Müller von Blumencron, Chefredakteur Digitale Medien bei der "FAZ", was den digitalen Journalismus angeht. "Die Politik liefert uns die Themen. Die Leser immer stärker die wirtschaftliche Sicherheit, dass sich Digitaljournalismus lohnt", so Müller von Blumencron in einem Interview mit "Horizont".

Sein Optimismus rührt unter anderem von einer offenbar guten Akzeptanz des Bezahlangebots "FAZ Plus" her. "Wir haben inzwischen genauso viele Nutzer von FAZ Plus wie beim E-Paper, das wir seit Jahren im Netz äußerst erfolgreich offerieren", so Müller von Blumencron. In diesem Jahr werde man mit Digital-Angeboten daher schon doppelt so viel Umsatz generieren wie mit Digital-Werbung. Insgesamt nähere man sich einem digitalen Umsatz-Anteil von 20 Prozent.

Das soll freilich nur der Anfang sein: "Die Zahl der Digital-Abos zu erhöhen, ist die wichtigste strategische Aufgabe des gesamten Hauses." Helfen soll dabei auch, dass ab Herbst mehr Artikel als bisher nur noch gegen Bezahlung zu haben sind. "Unsere besten und wertvollsten Stücke sind den Abonnenten vorbehalten", so Müller von Blumencron. Eines der nächsten großen Projekte sei dann, für die "FAS" ein ähnliches Angebot aufzusetzen. Hier gelte es aber noch, eine Möglichkeit der Umsetzung zu finden, ohne dass zugleich die Produktionskosten explodieren.

