"Der Alte"-Schauspieler scheitern vor Bundesarbeitsgericht

© ZDF/Michael Marhoffer

Vor dem Landesarbeitsgericht München hatten sie keinen Erfolg und nun entschied auch das Bundesarbeitsgericht gegen die ehemaligen "Der Alte"-Schauspieler. Ihre Revision nach dem Rausschmiss aus der Serie wurde nicht zugelassen.



31.08.2017 - 08:05 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 08:05 Uhr

Pierre Sanoussi-Bliss und Markus Böttcher spielten lange in der ZDF-Serie "Der Alte" mit. Sanoussi-Bliss verbrachte 18 Jahre lang beim Format, für Böttcher waren es sogar rund 29 Jahre. Dann wurden sie aus der Serie geschrieben und mussten ihren Hut nehmen - dagegen zogen sie vor Gericht. Laut Sanoussi-Bliss wehren sie sich allerdings nicht gegen den Rausschmiss an sich, sondern gegen die Art der Anstellung und die daraus resultierenden Versicherungsfragen. "Wir klagen lediglich dafür, dass wir rückwirkend als durchversichert gelten", so der Schauspieler. Damit sind sie nun allerdings gescheitert.

Nach dem Landesarbeitsgericht München hat nun nämlich auch das Bundesarbeitsgericht gegen die Schauspieler entschieden und die Revision nicht zugelassen. Die Richter entschieden, dass die Befristung ihrer Arbeitsverträge wirksam und sachlich gerechtfertigt war. Vom Landesarbeitsgericht hieß es zudem noch: "Der Kläger wusste von vornherein, dass die Entwicklung seiner langjährig verkörperten Rolle des Kommissars nicht zwingend auch die Lebenszeitbeamtenstelle erhalten würde, die ein Kommissar im realen Leben innehat."

Sanoussi-Bliss zeigte sich nach dem Urteil enttäuscht und sagte gegenüber der "Bild": "Tarif- und arbeitsrechtliche Vorschriften werden vom ZDF mit den privaten Produktionsfirmen umgangen – diese Politik hat das Gericht jetzt abgesegnet. Ich bin sehr enttäuscht." Die Klage richtete sich nicht direkt gegen das ZDF, sondern gegen die verantwortliche Produktionsfirma.

Mehr zum Thema Ex-"Der Alte"-Schauspieler ziehen vor Bundesarbeitsgericht

Teilen