Auch die dritte Staffel von "Outlander" kommt zu Vox

Nachdem Mitte September erst einmal der Pay-TV-Sender RTL Passion die dritte Staffel der Sci-Fi-Serie "Outlander" zeigt, wird sie im November auch ins Free-TV zu Vox kommen. Die Liebesgeschichte zwischen Claire und Jamie geht in die nächste Runde.



31.08.2017 - 11:17 Uhr von Kevin Hennings 31.08.2017 - 11:17 Uhr

Die "Outlander"-Fans, die nicht die Möglichkeit haben, die dritte Staffel ab dem 11. September auf dem Pay-TV-Sender RTL Passion zu schauen, müssen sich lediglich zwei Monate gedulden, bis sie die neuen Folgen im Free-TV zu sehen bekommen. Vox hat nun nämlich bekanntgegeben, die dritte Staffel ab Mittwoch, den 8. November, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in Doppelfolgen on air zu bringen. Die insgesamt dreizehn neuen Folgen drehen sich erneut um die dramatische Liebesgeschichte zwischen Claire Randall (Caitriona Balfe) und Jamie Fraser (Sam Haughan). Wer außerdem noch einmal die zweite Staffel sehen möchte, bekommt dazu ebenfalls bei Vox die Möglichkeit: Ab dem 20. September um 22:10 Uhr laufen immer mittwochs Doppelfolgen.

Die dritte Staffel beginnt mit der Fortführung des Cliffhangers aus der letzten Folge: Jamies und Claires Versuch, die Schlacht von Culloden zu verhindern, scheiterte. Um ihr ungeborenes Kind zu schützen, musste Claire nun schweren Herzens die Reise zurück ins 20. Jahrhundert antreten und so die Liebe ihres Lebens hinter sich lassen. Zurück bei ihrem ersten Ehemann Frank Randall warten in den neuen Folgen jedoch die nächsten Probleme auf Claire. Denn nachdem sie sich zwei Jahre nicht gesehen haben, ist ihre Beziehung schwieriger denn je - vor allem, da Claire das Kind eines anderen Mannes in sich trägt.

Dennoch entscheidet sich das Paar gemeinsam die kleine Brianna großzuziehen. Am meisten belastet Claire jedoch der Gedanke daran, ihre große Liebe Jamie in der blutigen Schlacht von Culloden für immer verloren zu haben. Was sie nicht weiß ist, dass Jamie überlebt hat und derweil im 18. Jahrhundert mit den Nachwirkungen der Gefechte kämpft. Als Claire schließlich 20 Jahre später nach Schottland reist und herausfindet, dass Jamie doch noch lebt, macht sie sich einmal mehr auf eine abenteuerliche Reise durch die Zeit. Die Frage ist jedoch, ob sie sich nach all den Jahren immer noch lieben.

Bereits im vergangenen Jahr hat "Outlander"-Heimatsender Starz bekanntgegeben, dass die Erfolgsserie auch um eine vierte Staffel verlängert wird. Wie die Macher bereits verrieten, wird es in dieser um den Roman "Der Ruf der Trommel" gehen. Hier landen Claire und Jamie nach ihren Abenteuern auf See in den USA. Claire weiß, dass dem Land ein blutiger Bürgerkrieg bevorsteht, in dem die Vereinigten Staaten um ihre Unabhängigkeit von den Briten kämpfen. Erneut versuchen Claire und Jamie das Schicksal zu verändern.

