Sky Media eröffnet neues Verkaufsbüro in Düsseldorf

Um El Cartel Media von Platz drei des Vermarkterrankings zu verdrängen, will Sky Media wachsen. Dafür eröffnet man nun ein eigenes Verkaufsbüro in Düsseldorf, dadurch sollen Kunden und Agenturen besser betreut werden. Sarah Güdelhöfer wechselt von Unterföhring nach Düsseldorf.



31.08.2017 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 11:40 Uhr

Zum 1. September eröffnet Sky Media ein eigenes Verkaufsbüro in Düsseldorf, die erste Mitarbeterin dort wird Sarah Güdelhöfer sein. Güdelhöfer arbeitet seit Mai beim Sky-Vermarkter und kümmerte sich bereits von Unterföhring aus um die Düsseldorfer Kunden. Am neuen Standort soll sie als Senior Manager Agency Sales die ansässigen Agenturen, vor allem die Group M, betreuen. Güdelhöfer berichtet an Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media. In den nächsten Monaten sollen zudem vier weitere Verkaufspositionen im Düsseldorfer Büro besetzt werden.

Sky-Media-Geschäftsführer Martin Michel sagt: "Die Eröffnung des Düsseldorfer Verkaufsbüros ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Sky Media. Wir demonstrieren hierdurch Nähe zum Standort Düsseldorf und können den Service für unsere wichtigen Agenturpartner und Direktkunden in der Region weiter verbessern. Zudem können wir flexibler auf die Wünsche und Anforderungen unserer Partner reagieren."

Vor ihrer Zeit bei Sky Media arbeitete Güdelhöfer als Key Account Director Sales für Visoon Video Impact, in dieser Funktion vermarktete sie die Sender N24, Viva, MTV und Comedy Central. Durch die Eröffnung des neuen Büros verspricht sich Sky Media einen Wachstumsschub: Im November 2016 hatte man ja angekündigt, den dritten Platz im Vermarkterranking einnehmen zu wollen. Da steht derzeit noch El Cartel Media.

