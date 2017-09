Telekom bestätigt Entertain TV Serien und weitere Features

© DWDL.de

Am Freitagmorgen hat die Deutsche Telekom wie erwartet den Start von Entertain TV Serien angekündigt. Bei der Präsentation zum Auftakt der Internationalen Funkausstellung in Berlin verriet man darüber hinaus noch weitere Neuerungen bei Entertain.



01.09.2017 - 10:13 Uhr von Thomas Lückerath 01.09.2017 - 10:13 Uhr

Man wolle sein Unterhaltungsangebot Entertain TV massiv ausbauen, so die Botschaft der Telekom am Freitagvormittag. Dazu gehört zum Beispiel die UHD-Fähigkeit der nächsten Receiver-Generation (MR 401) mit der lineare Sky-UHD-Programme ebenso wie OnDemand-Inhalte von Videoload, YouTube und Co. in Ultra High Definition gesehen werden können. Ebenso dabei: UHD-Inhalte von Netflix, das nun ebenfalls über Entertain nutzbar ist.

Zudem sollen ab der kommenden Saison Spiele der Deutschen Eishockey Liga ultraauflösend und ohne Zusatzkosten gezeigt werden. UHD-Inhalte auf Abruf stehen dank effizienter Kompressions- und Streamingverfahren für alle EntertainTV Kunden zur Verfügung. Für Live-TV in UHD ist ein MagentaZuhause L-Tarif mit bis zu 100 MBit/s im Download nötig.



Unter dem Label Entertain TV Serien zeigt die Deutsche Telekom seinen Entertain-Kunden ab dem 4. Oktober die US-Serien „The Handmaid’s Tale“ und „Better things“ sowie die kanadische Serie „Cardinal“. Das Angebot ist für Entertain-Kunden - wie von DWDL.de bereits berichtet - ohne Aufpreis nutzbar. Eine Möglichkeit, die Serien zu sehen ohne Entertain-Kunde zu sein, gibt es nicht.



Wer IPTV-Kunde der Telekom ist, kommt hingegen auch das ebenfalls schon im Vorfeld bekannt gewordenen Angebot UFA Film mit Filmklassikern und Fernsehfilmen aus 100 Jahren UFA gratis dazu. Und dann gibt es noch einen Deal mit Fox, deren kompletter Serienkatalog unter dem Label Fox+ ebenfalls kostenlos ergänzt wird. Der Katalog umfasst Serien wie u.a. „The Walking Dead“, „Prison Break“, „24“, „How I met your mother“.



„Die Telekom versteht sich als Aggregator im Medienmarkt: Wir bündeln die besten Inhalte auf unseren Plattformen, um das beste Angebot für unsere Kunden zu schaffen. Entscheidend dafür ist das Zusammenspiel von überlegener Technologie, starken Partnern und exklusiven Inhalten“, sagt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. „Mit Fernsehen in Ultra High Definition, Netflix und Fox sowie unseren exklusiven Top-Serien gehen wir den nächsten Schritt und unterstreichen unsere Innovationsführerschaft im deutschen TV-Markt."

