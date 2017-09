Motorvision TV und Sport1 US ab sofort bei Magine TV

© Magine TV

Über das Live-TV-Streamingportal Magine TV sind ab sofort auch die beiden Pay-TV-Sender Motorvision TV und Sport1 US empfangbar. Um die Sender sehen zu können, müssen Magine-Kunden das Premium-Paket gebucht haben.



01.09.2017 - 10:43 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 10:43 Uhr

Motorvision TV und Sport1 US suchen sich neue Verbreitungspartner. Zur Erinnerung: Sky beendete zuletzt die exklusive Verbreitung von Motorvision TV und Sport1 US flog sogar ganz raus. Auf ihrer Suche sind die beiden Sender nun bei Magine TV fündig geworden. Sowohl Motorvision TV als auch Sport1 US sind ab sofort auch über das Live-TV-Streamingportal empfangbar. Kunden müssen dazu das kostenpflichtige Premium-Paket von Magine kaufen.

Sport1 US ist auch bei Zattoo, dem größten Konkurrenten von Magine TV, sowie in einigen Kabelnetzen zu empfangen. Motorvision TV kündigte erst kürzlich an, einen Deal mit Unitymedia geschlossen zu haben, der Sender kehrt damit auch ins erste Kabelnetz zurück. Für das Premium-Paket von Magine TV müssen die Kunden 20 Euro im Monat auf den Tisch legen.

