Nachdem Das Erste seinen neuesten Magazin-Test ("Leben. Live!" ab 21. Mai) im Juni beendet hat, übernehmen Wiederholungen den Nachmittag des Senders. Wie man jetzt bekanntgegeben hat, wiederholt man ab dem 17. Juni jeweils ab 14:03 Uhr alte Folgen der vor vielen Jahren gemeinsam mit dem ORF produzierten Serie "Der Winzerkönig". Pro Tag sind Doppelfolgen geplant, ehe sich ein Spielfilm um 15:30 Uhr anschließt - am ersten Tag ist es der Streifen "Das Glück am Horizont" aus dem Jahr 2008.

An Tagen, an denen Das Erste keine EM-Spiele überträgt, geht’s nach der "Tagesschau"-Ausgabe um 17 Uhr mit "Brisant" weiter. Es folgen die Quiz- und Krimischiene. Wenn um 18 Uhr ein EM-Match ansteht, verkürzt Das Erste die "Tagesschau" auf fünf Minuten und beginnt dann mit der Vorberichterstattung.

Apropos "Tagesschau": Die Nachrichtensendung wird im Sommer deutlich weniger präsent sein als aktuell noch. Bereits bekannt war, dass man schon zum Start von "Leben. Live!" die Ausgabe um 16 Uhr streicht. Außerdem wird die 15-Uhr-Ausgabe von 10 auf 3 Minuten gekürzt. Ab dem 17. Juni entfallen die Ausgaben um 15 und 16 Uhr, die Sendung um 14 Uhr ist zudem nur 3 Minuten lang.

Und darum geht es in "Der Winzerkönig": Thomas Stickler (Harald Krassnitzer) hat früh seine burgenländische Heimatstadt Rust verlassen und im Ausland Karriere gemacht. Seit Jahren ist er als Produktionsdirektor in einem Frankfurter Hightech-Konzern tätig. Als bei einer Sitzung beschlossen wird, die Produktionsstätten der Firma nach Ungarn auszulagern, legt er sich mit der Geschäftsführung an und wirft seinen Job hin. Thomas kommt an diesem Tag früher als gewohnt nach Hause: Prompt erwischt er seine Ehefrau Johanna (Carin C. Tietze) in flagranti mit seinem Freund und Kollegen Thorsten Schmidt. Thomas reicht es endgültig: Er sieht für sich die Notwendigkeit, sein Leben und seine Zukunft zu überdenken und kehrt dazu in seinen Geburtsort Rust und in sein Elternhaus, den Gasthof Stickler, zurück. Die Wiedersehensfreude mit seinen Eltern Edi und Hermine, seiner Schwester Andrea und deren Gatten Georg sowie mit Claudia, seiner ehemaligen Geliebten, wird durch den plötzlichen Tod seines Vaters jäh zunichte gemacht.