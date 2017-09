"Echt Familie": RTL II startet seine neue Promi-Dokusoap

© RTL II

Die von RTL-II-Senderchef Andreas Bartl gegenüber DWDL.de angekündigt Promi-Dokusoap kommt bereits Mitte September auf die Bildschirme. Unter dem Titel "Echt Familie" werden zunächst Sarah Lombardi und Menowin Fröhlich begleitet.



01.09.2017 - 14:05 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 14:05 Uhr

Bei RTL II hatten Promi-Dokusoaps wie "Die Geissens" oder die verschiedenen Formate mit Daniela Katzenberger zuletzt einen schweren Stand. Nur selten konnten sie gute Quoten einfahren. Senderchef Andreas Bartl kündigte daher Anfang August im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de an, für seine Sendergesichter und andere mehr oder weniger bekannte Menschen ein neues Format schaffen zu wollen, in dem es dann nicht nur um eine Familie oder einen Prominenten alleine geht. Und nun gibt es weitere Details: Unter dem Titel "Echt Familie - Das sind wir" ist das Format am 18. und 25. September am Montagabend zur besten Sendezeit zu sehen.

In den jeweils zweistündigen Folgen begleitet der Sender Sarah Lombardi und Menowin Fröhlich. Vor allem Sarah war in den letzten Wochen und Monaten durch ihre Trennung von Pietro Lombardi immer wieder in den Schlagzeilen, sie ist zudem immer wieder bei RTL II zu sehen, zuletzt bei "Curvy Supermodel". Menowin Fröhlich machte sich einst bei "DSDS" und diverse Knast-Geschichten einen Namen. Nun zeige man, wie die beiden einen Neuanfang wagen, heißt es vom Sender.

Bei Sarah Lombardi und Menowin Fröhlich wird es allerdings nicht bleiben. Geplant sind weitere Folgen mit anderen bekannten Persönlichkeiten. Im Interview kündigte Andreas Bartl an, dass auch die Großfamilie Zarrella, die Familien von David Odonkor, Anne Wünsche, Mike Leon Grosch, Christian Tews und das "Bauer sucht Frau"-Paar Narumol und Josef an der Sendung teilnehmen werden. Produziert wird "Echt Familie" von Joker Productions.

