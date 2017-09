Unitymedia hat Empfangs-Panne offenbar behoben

© Unitymedia

Einige Unitymedia-Kunden in Nordrhein-Westfalen konnten in den vergangenen Tagen zahlreiche Privatsender nicht empfangen. Jetzt hat der Kabelbetreiber den Fehler offenbar behoben. Es ist allerdings ein weiterer Sender-Suchlauf nötig.



01.09.2017 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 01.09.2017 - 15:22 Uhr

Einige Kunden von Unitymedia wunderten sich in dieser Woche über Fehler beim Emfang ihrer Fernsehprogramme. Zahlreiche Privatsender - darunter RTL, Sat.1, ProSieben und Vox - waren in Folge einer Sender-Neuordnung in SD-Qualität nicht mehr zu empfangen oder wurden als verschlüsselt angezeigt. Nach Angaben des Kabelnetzbetreibers waren etwa zwei Prozent aller Unitymedia-Kunden in Nordrhein-Westfalen davon betroffen.

In der Nacht zu Freitag hat das Unternehmen die betroffenen Sender nun auf einen anderen Kanal als ursprünglich vorgesehen geschoben. Dadurch sei es gelungen, das Problem zu lösen. Um die Kanäle wie gewohnt zu empfangen, rät Unitymedia seinen Kunden, einen weiteren Sender-Suchlauf durchzuführen.

"Wir können die Unzufriedenheit unserer Kunden absolut nachvollziehen. Wir bedauern sehr, dass es bei der größten Sender-Neuordnung zu Problemen gekommen ist. Dafür möchten wir uns bei allen Kunden entschuldigen", sagte Gudrun Scharler, Chief Operations Officer bei Unitymedia. "In Zukunft werden wir unseren eigenen Qualitätsanspruch wieder vollumfassend erfüllen."

Die Neuordnung der Sender war laut Unitymedia durch die Umstellung auf das volldigitale Fernsehen notwendig geworden. Kabelkunden von Unitymedia, die in Hessen und Baden-Württemberg wohnen, müssen aktuell übrigens keinen Sendersuchlauf durchführen. Die Neusortierung der dortigen TV-Sendeplätze ist für diese beiden Länder jetzt erst für die Nacht vom 11. auf den 12. September vorgesehen.

