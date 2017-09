Live-Streaming: P7S1 bringt "Line Live" nach Deutschland

© ProSiebenSat.1

Auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube ist Live-Streaming schon lange möglich, nun kommt ein weiterer Dienst nach Deutschland: ProSiebenSat.1 Digital will "Line Live", das in Japan seit Ende 2015 existiert, hierzulande zum Erfolg verhelfen.



04.09.2017 - 11:59 Uhr von Uwe Mantel 04.09.2017 - 11:59 Uhr

ProSiebenSat.1 Digital und die Line Corporation machen gemeinsame Sache und führen die Mobile Live-Streaming-Plattform "Line Live" gemeinsam in Deutschland ein. In Japan startete die App bereits Ende 2015 und zählt dort nach eigenen Angaben derzeit monatlich mehr als 24 Millionen aktive Nutzer. Via "Line Live" kann jeder mit einem Live-Stream online gehen und Live-Streams anderer Nutzer ansehen und mit diesen interagieren. Finanzieren soll sich die Plattform, indem die Nutzer anderen Streamern "Geschenke" schicken können, die diese vorher kaufen müssen. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene ab 17 Jahren.

Um "Line Live" anzuschieben, nutzt ProSiebenSat.1 seine Kontakte durch Studio71 und Starwatch Entertainment. Rund 70 YouTube-, Studio71- und Starwatch-Talente rufen in einer Influencer-Kampagne zum Start dazu auf, mit ihnen über Line Live in Kontakt zu treten. Den Anfang machten die Zwillingsschwestern Lisa und Lena bereits mit einer Reise nach Asien, von der sie aus Tokio und Seoul live berichteten.

Christian Dankl, Vorsitzender der Geschäftsführung ProSiebenSat.1 Digital: "Die neue 'Line Live'-Plattform ist unsere Antwort auf den Live Streaming-Trend weltweit. Im asiatischen Raum verzeichnet Line Live bereits enormes Wachstum bei den Nutzerzahlen, im Engagement sowie in der Monetarisierung. Darauf bauen wir auf und bringen diesen Erfolg zunächst nach Deutschland, denn wir glauben an den Markt für User Generated Live Streaming und dessen breite Reichweite in der jungen Zielgruppe. Die Erfahrungen und die Technologie der Line Corporation sind hierfür wichtige Kriterien für den Erfolg der Plattform und wir sind an einer langfristigen Kooperation interessiert."

Eunjung Lee, Senior Vice President Business Development bei Line Plus Corporation: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1, einem der erfolgreichsten unabhängigen Medienkonzerne in Europa. Wir glauben fest daran, dass diese Partnerschaft uns dabei helfen wird, uns mit neuen Nutzern in Europa zu verbinden und sehen die Zusammenarbeit als wichtigen Schritt für unser langfristiges Engagement in der Region."

Teilen