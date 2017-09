Kindermagazin "Micky Maus" verringert Erscheinungsweise

© Egmont Ehapa Verlag/Disney

Weil auch das Kindermagazin "Micky Maus" nicht vom Auflagenschwund verschont geblieben ist, verringert Egmont Ehapa Media nun die Erscheinungsweise des Zeitschriften-Klassikers. Künftig gibt es nur noch alle zwei Wochen ein neues Heft.



05.09.2017 - 11:27 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 11:27 Uhr

Bereits seit 1951 erscheint die Kinderzeitschrift "Micky Maus", wöchentlich gibt es eine neue Ausgabe. Doch nun dreht der Verlag Egmont Ehapa Media an der Erscheinungsweise des Zeitschriften-Klassikers. Künftig wird "Micky Maus" nur noch alle zwei Wochen erscheinen, das hat der Verlag nun angekündigt. Die Zeitschrift bleibe damit dennoch das am häufigsten erscheinende Kindermagazin und passe sich "dem dynamischen Leseverhalten" der Kunden an, so Egmont Ehapa.

Im Zuge dessen hat der Verlag außerdem angekündigt, mit "Mega Micky Maus" ein neues Heft auf den Markt bringen zu wollen. Das erscheint am 8. September erstmals und soll fortan alle zwei Monate neu im Zeitschriftenregal stehen. Die Auflage beträgt zum Start 150.000 Stück. "Mega Micky Maus" richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und umfasst 60 Seiten. Wie im klassischen Magazin auch soll es Comics im Heft geben sowie ein "hochwertiges Extra".

"Micky Maus" hat in den vergangenen Jahren, wie viele andere Titel, mit einem erheblichen Auflagenschwund zu kämpfen gehabt. Im zweiten Quartal dieses Jahres lag die verkaufte Auflage bei nur noch knapp 70.000. Drei Jahre zuvor waren es noch 115.000, 2011 sogar noch 183.000. Auch die Anzahl der Abonnenten hat sich in den vergangenen sieben Jahren um rund 74 Prozent verringert. Im Zuge der Neuaufstellung wurde auch die Webseite des Magazins überarbeitet und kommt nun in einem responsiven Design daher. Zudem startet Egmont Ehapa eine Image-Kampagne mit dem Titel "Beste Freunde – für immer!", um die zwei "Micky Maus"-Hefte zu bewerben.

