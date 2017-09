Neuer Moderator und neue Location für "Comedypreis"

© RTL / Willi Weber

RTL überträgt auch in diesem Jahr Ende Oktober wieder die Verleihung des Deutschen Comedypreises - das Klassentreffen der Comedy-Branche findet in diesem Jahr aber nicht mehr im Coloneum statt. Auch der Moderator wird gewechselt.



05.09.2017 - 11:54 Uhr von Uwe Mantel 05.09.2017 - 11:54 Uhr

Seit vielen Jahren steht für die deutsche Comedy-Branche der Termin im Kölner Coloneum im Herbst fest im Terminplan - in diesem Jahr muss man sich nun allerdings etwas umgewöhnen: Wie RTL nun bekannt gab, wird die Verleihung des "Deutschen Comedypreises" nicht mehr im größten Studio des Coloneum stattfinden, sondern in Köln-Mülheim im Brainpool-Studio. Damit dürfte die Veranstaltung vor Ort eine Nummer kleiner ausfallen als in den letzten Jahren. Brainpool produziert die Verleihung auch im Auftrag der Köln Comedy Festival GmbH.

Zudem setzt RTL noch auf einen neuen Moderator: Chris Tall, der im vergangenen Jahr noch als Bester Newcomer eine der Trophäen mit nach Hause nehmen konnte, wird durch den Abend führen. Nachdem es viele Jahre mit zunächst Atze Schröder und dann Dieter Nuhr viele Jahre Kontinuität in der Moderation gab, wurde zuletzt häufiger gewechselt. Im vergangenen Jahr führte Max Giermann durch die Show, in den beiden Jahren vorher Carolin Kebekus. Die Verleihung findet in diesem Jahr am 24. Oktober statt, wie in den letzten Jahren üblich erfolgt die Ausstrahlung im Fernsehen erst zeitversetzt am 27. Oktober. Nachdem der "Comedypreis" in den letzten Jahren erst später am Abend zu sehen war, ist diesmal aber als Sendezeit 20:15 Uhr angesetzt.

Chris Tall: "Ich musste mich erst einmal kneifen, als ich für die Moderation angefragt wurde. Das ist so mega! Einfach unglaublich. Ich kann vor Aufregung jetzt schon kaum schlafen. Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: 'Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit einem roten Teppich, Champagner und ein paar Millionen Zuschauern. Also ganz wie zu Hause!' (Lacht) Ich werde mein Bestes geben, es ist eine wahnsinnige Ehre! Aber egal was kommen mag, diesen Moment werde ich sehr genießen! Vielen Dank!"

