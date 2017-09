ProSiebenSat.1 holt Data-Experten von der Group M

© ProSiebenSat.1

ProsiebenSat.1 verstärkt seinen Digitalbereich um Bernd Hoffmann, der Anfang des kommenden Jahres Geschäftsführer im Bereich Advertsing Platform Solutions wird. Bislang war Hoffmann für die Group M tätig.



05.09.2017 - 13:00 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2017 - 13:00 Uhr

Der TV-Werbemarkt entwickelt sich derzeit eher schlecht, ProSiebenSat.1 gab daher vor kurzer Zeit bekannt, dass man auf Jahressicht mit einer Stagnation der Umsätze rechne. Zur allgemeinen Zurückhaltung der Werbekunden kommt hinzu, dass besonders ProSieben und Sat.1 zuletzt mit Quotenproblemen zu kämpfen hatten. Und weil für den Konzern das Digitalgeschäft immer wichtiger wird, holt man nun mit Bernd Hoffmann einen ausgewiesenen Data-Experten.

Hoffmann arbeitete bislang für die Group M und wird ab Anfang des kommenden Jahres Geschäftsführer im Bereich Advertsing Platform Solutions. ProSiebenSat.1 bestätigte das gegenüber dem Branchendienst "werben & verkaufen". SevenOne-Geschäftsführer Jens Mittnacht sagt: "Bernd Hoffmann ist ein echter Digital- und Vermarktungsexperte und wird uns auch bei der Internationalisierung des Bereichs unterstützen, um unser starkes Adtech-Stack noch schlagkräftiger zu machen."

Hoffmann selbst arbeitet bereits seit 2005 in verschiedenen Führungspositionen für die Group M. Erst im März dieses Jahres stieg er zum Chief Client Officer auf. In dieser Funktion verantwortete er alle digitalen Angebote und Produkte der Mediaagentur. In den 90er Jahren war er schon einmal für ProSiebenSat.1 tätig, damals noch beim Vermarkter ProSieben Media.

