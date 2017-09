Knappmann wird Online-Chef der "WirtschaftsWoche"

© DWDL © WirtschaftsWoche

"WirtschaftsWoche"-Chefredakteur Beat Balzli sieht im Umbau des Online-Portals eine der größten Herausforderungen der nächsten Monate. Personell setzt er dafür auf Lutz Knappmann, der demnächst von der "Süddeutschen Zeitung" kommt.



05.09.2017 - 13:37 Uhr von Alexander Krei 05.09.2017 - 13:37 Uhr

Die "WirtschaftsWoche" bekommt einen neuen Online-Chef: Lutz Knappmann wird spätestens zum 1. März 2018 neuer Leiter von "WirtschaftsWoche Online" und zugleich Mitglied der Chefredaktion. Der 40-Jährige folgt auf Silke Friedrich, die die Verlagsgruppe Handelsblatt verlassen wird. Knappmann verantwortet seit Herbst 2015 als Leiter Editorial Innovation die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Innovationsprojekten bei der "Süddeutschen Zeitung" in München und war in der Vergangenheit bei der "Financial Times Deutschland" tätig.

"Der Aus- und Umbau von 'WirtschaftsWoche Online' zählt zu einer der größten Herausforderungen in den kommenden Monaten", so Chefredakteur Beat Balzli. "Ziel ist es, die Webseite zu einem unverzichtbaren Angebot für aktuelle und meinungsstarke Inhalte mit einem klaren Fokus auf dem Thema Wirtschaft zu machen. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Lutz Knappmann einen hervorragenden Journalisten und Digitalstrategen gewinnen konnten, der uns mit seiner langjährigen Online-Erfahrung tatkräftig bei der Umsetzung unterstützen wird und wertvolle Impulse liefert."

Lutz Knappmann: "Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen das Onlineangebot der 'WirtschaftsWoche' weiterzuentwickeln und auszubauen. Und darauf, mit Ideen, Kreativität und Tatkraft die 'WirtschaftsWoche' im Netz als unentbehrliches und wertvolles Digital-Angebot für wirtschaftsaffine Leser zu etablieren."

