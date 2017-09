BR begleitet "Dahoam is Dahoam"-Jubiläum umfassend

© BR

Im Oktober feiert "Dahoam is Dahoam" zehnten Geburtstag, im Rahmen einer Jubiläumswoche zeigt der BR auch eine Ausgabe der Serie in Spielfilmlänge. Und auch in vielen anderen BR-Sendungen wird das Jubiläum thematisiert.



06.09.2017 - 14:23 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 14:23 Uhr

Als einziges Drittes Programm leistet sich der BR mit "Dahoam is Dahoam" eine eigene, tägliche Serie. Im Oktober ist diese nun schon seit zehn Jahren auf Sendung - und die Serie ist erfolgreich wie nie. Deshalb will man den Geburtstag in wenigen Wochen auch standesgemäß feiern. Bereits bekannt war, dass es am 14. Oktober einen Fantag geben soll, hinzu kommt eine Ausgabe der Serie in Spielfilmlänge (DWDL.de berichtete). Nun hat der BR auch die wichtigsten Sendetermine bekanntgegeben.

Die Jubiläumswoche findet nach dem Fantag statt, also zwischen dem 16. und 20. Oktober. Montags bis donnerstags gibt es wie gewohnt ab 19:30 Uhr eine neue Folge zu sehen. In diesen werden auch einige Gaststars auftreten, mit dabei ist auch Torwartlegende Sepp Maier, der in der Serie dem kleinen Pauli bei der Vorbereitung auf ein Fußballturnier hilft. Den 90-Minüter gibt es dann am Freitag, den 20. Oktober, zur besten Sendezeit zu sehen. Freitags pausiert "Dahoam is Dahoam" eigentlich, zum Jubiläum macht der BR da also eine Ausnahme.

Das Primetime-Special bezeichnet der BR selbst als "turbulente Liebeskomödie für die ganze Familie mit Irrungen und Wirrungen". Neben der Stammbesetzung sind in Gastrollen Kai Lentrodt ("Ein starkes Team", "Ladykracher") und die österreichischen Schauspieler Inge Maux und Clemens Berndorff zu sehen. Im Anschluss daran zeigt der BR zudem die bereits angekündigte Event-Show aus dem Münchner Schlachthof. Die 60-minütige Show wird präsentiert vom Komiker-Duo Heißmann und Rassau und widmet sich den beliebtesten Schauspielern der Serie, den schönsten Momenten sowie den treuesten Zuschauern.

Daneben sollen viele andere BR-Formate für die volle "Dahoam is Dahoam"-Dröhnung sorgen. So wird sich die tägliche Sendung "Wir in Bayern" zwischen dem 13. und 20. Oktober regelmäßig der Serie widmen und das Jubiläum so begleiten. Am 15. Oktober geht es in der "Frankenschau" um die Dreharbeiten zu den Jubiläumsfolgen und die "Abendschau" berichtet am 16. Oktober ausführlich vom Fantag. Am 19. Oktober sind zudem die beiden "Dahoam is Dahoam"-Schauspieler Tommy Schwimmer und Ferdinand Schmidt-Modrow zu Gast in der Personality-Show "Ringlstetter".

