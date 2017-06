Auch "Dahoam is Dahoam" darf zum Jubiläum in die Primetime

© BR/Marco O. Pichler

Ähnlich wie "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" darf auch "Dahoam is Dahoam" zu seinem kommenden Jubiläum im Oktober in Spielfilmlänge in die Primetime. Im Anschluss daran will der BR eine Jubiläumssendung aus dem Schlachthof senden.



26.06.2017 - 15:30 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2017 - 15:30 Uhr

Bei den vielen täglichen Serien im deutschen Fernsehen wird "Dahoam is Dahoam" gerne mal vergessen, doch die Soap ist eine der erfolgreichsten Sendungen des BR. Überhaupt ist der BR das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine tägliche Serie am Vorabend bietet. Seit Anfang des Jahres kommt die Serie auf bundesweit durchschnittlich 850.000 Zuschauer, in Bayern liegt der Marktanteil bei 14,6 Prozent. Erstmals auf Sendung gegangen ist "Dahoam is Dahoam" am 8. Oktober 2007 - in wenigen Wochen steht also der zehnte Geburtstag an. Und dafür hat man sich beim BR etwas spezielles ausgedacht.

So wird es neben einem Fantag am 14. Oktober auch eine Jubiläumswoche zu sehen geben, in der sich die Handlung der Soap zuspitzen wird. Details dazu will der Sender aber noch nicht verraten. Highlight dieser Woche wird eine 90-minütige Ausgabe der Serie, die in der Primetime gezeigt wird. Entsprechende Infos der "tz" bestätigte der BR gegenüber DWDL.de. Ob die Jubiläumswoche vor oder nach dem Fantag stattfinden wird, ist noch nicht klar.

Im Anschluss an das Primetime-Special plant der BR zudem eine Unterhaltungssendung aus dem Schlachthof. Details dazu will man aber erst Ende Juli kommunizieren. Laut "tz" ist das bayerisch-steirische Musikduo BlankWeinek mitsamt Band für einen Auftritt angefragt worden. Das Duo besteht aus Andreas Weinek, der auch Senderchef des History Channel ist, und Harry Blank, der bei "Dahoam is Dahoam" seit Folge eins mit dabei ist.

Dass es erfolgreiche, tägliche Serien in die Primetime schaffen, ist längst keine Seltenheit mehr. Zuletzt bewies RTL mit "Gute Zeiten Schlechte Zeiten", dass auch zur besten Sendezeit gute Quoten mit der Vorabend-Serie drin sind. Auch "Berlin - Tag & Nacht" glänzte Ende 2016 in der Primetime. "Dahoam is Dahoam" wurde im vergangenen Jahr übrigens verlängert: Der BR bestellte damals 300 neue Folgen, die noch bis Mitte 2018 zu sehen sein werden. Eine Fortsetzung darüber hinaus gilt als sehr wahrscheinlich.

