"Moma" zieht nach Brand von Köln nach Düsseldorf

Auch das ARD-"Morgenmagazin" ist vom Brand in einem WDR-Gebäude betroffen. Weil aus dem üblichen Studio in Köln nicht gesendet werden kann, erfolgte in der Nacht ein Umzug von Köln nach Düsseldorf in die Räumlichkeiten der "Aktuellen Stunde".



06.09.2017 - 08:31 Uhr von Alexander Krei 06.09.2017 - 08:31 Uhr

Nach einem Brand in einem WDR-Gebäude in Köln ist das ARD-"Morgenmagazin" am Mittwoch nach Düsseldorf zu den Kollegen der "Aktuellen Stunde" umgezogen. Man habe die ganze Logistik über Nacht verlagert, erklärte Sport-Moderator Peter Großmann in einem Video, das die ARD in den frühen Morgenstunden via Twitter verbreitete. Für das Frühstück sei man "liebevoll von der Tankstelle versorgt" worden, erklärte "Moma"-Moderator Sven Lorig, dem die Räume bestens vertraut sind, schließlich präsentiert er von hier aus regelmäßig die Nachrichten von "WDR aktuell".

In Köln hatten am Tag zuvor brennende Batterien, die eigentlich als externe Stromversorgung für Notfälle vorgesehen sind, im Keller eines Gebäudes für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Erst am späten Abend konnte der Einsatz beendet werden, nachdem der betroffene Raum mit Schaum geflutet wurde. Auch die WDR-Zuschauer bekamen die Auswirkungen des Brandes zu spüren: Wegen des Feueralarms musste das WDR Fernsehen mehr als zehn Minuten lang ein Notprogramm senden, zudem entfiel die Ausgabe der Kölner "Lokalzeit" um kurz nach 18 Uhr.

Das @ardmoma kommt heute aus Düsseldorf, im @WDR in Köln hat's gebrannt. Aber zum Glück ist niemandem was passiert. pic.twitter.com/heCXbCKiCq — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) 6. September 2017

Die "Lokalzeit" um 19:30 Uhr konnte zwar wie gewohnt gesendet werden, doch im Falle des "Morgenmagazins" musste eine Notlösung getroffen werden. Bereits am Dienstagabend hatte ein Krisengespräch mit der Feuerwehr ergeben, dass aus dem normalen "Morgenmagazin"-Studio keine Sendung möglich sein würde. Mit dem Ausweich-Quartier in Düsseldorf ist das Team allerdings ganz offensichtlich schnell warm geworden. Immer wieder wurde der unfreiwillige Umzug thematisiert. Den besten Blick hatte indes Wetter-Moderator Donald Bäcker, der seine Aussichten vor der Kulisse des Medienhafens präsentierte.

Redaktionsleiter Martin Hövel: "Das war eine Riesenoperation: innerhalb einer kurzen Nacht eine dreieinhalbstündige Sendung von Köln nach Düsseldorf zu verpflanzen. Das gesamte Team an beiden Standorten hat wunderbar mitgezogen, eine tolle Gemeinschaftsleistung. Wir sind glücklich, dass die Sendung reibungslos über die Bühne gegangen ist, und es auch noch gut aussah."

Das vom Brand betroffene Gebäude in der Kölner Innenstadt ist übrigens noch nicht vollständig wieder freigegeben. Der WDR muss seine Sendungen "Markt", "Hier und heute" und "Servicezeit" am Mittwoch daher aus einem anderen Studio senden. Am Donnerstag soll das "Morgenmagazin" aber wieder in sein eigentliches Studio zurückziehen können.

