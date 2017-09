Offiziell: Sport1 macht Bundesliga-"Fantalk" mit Pocher

© Sport1/Nadine Rupp/Nadine Dilly

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist es offiziell: Sport1 überträgt das erfolgreiche "Fantalk"-Konzept auch auf den Bundesliga-Samstag. Bereits am kommenden Wochenende geht es los, mit dabei ist auch Oliver Pocher.



06.09.2017 - 14:08 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 14:08 Uhr

Am kommenden Samstag, den 9. September, geht Sport1 erstmals mit seinem Bundesliga-"Fantalk" auf Sendung. Das hat der Sportsender nun bekanntgegeben. Bereits im Juli gab es erste Berichte darüber, dass Sport1 das erfolgreiche Konzept auch auf die Bundesliga-Spieltage ausweiten will (DWDL.de berichtete). Moderiert wird der Bundesliga-"Fantalk" von Oliver Schwesinger und Oliver Pocher. Als Location dient die 11Freunde-Bar in Essen, die Übertragung startet zur Premiere um 15 Uhr, sonst immer erst um 15:15 Uhr.

Pocher und Schwesinger begrüßen in der Sendung Peter Neururer, Mario Basler, Rudi Brückner, Thomas Herrmann und Lisa Ramuschkat, die sich um die Einbindung der sozialen Netzwerke kümmert. Das ist gleichzeitig auch die Stammbesetzung des Bundesliga-"Fantalks". Gäste und Moderatoren sprechen über die aktuellen Geschehnisse während der Samstagsspiele, zudem werden Spielstände, Torschützen und Blitztabellen eingeblendet.

Sport1-Chefredakteur Dirc Seemann sagt: "Mit dem 'Fantalk' am Dienstag schreiben wir bereits eine große Erfolgsgeschichte. Jetzt weiten wir das Format auch auf Samstag aus und laden die Zuschauer ein zum launigen Talk über das aktuelle Geschehen in der Bundesliga und im internationalen Fußball: von heiter bis hitzig – immer am Puls des Fußballs, mittendrin im Pott!" Der klassische "Fantalk" am Dienstag startet am 12. September in die neue Champions-League-Saison. Ab 20 Uhr melden sich dann wie gewohnt Moderator Thomas Helmer und Co-Moderator Torsten Knippertz.

Weil Sportrechte in den vergangenen Jahren immer teurer geworden sind, hat Sport1 einige attraktive Rechte verloren. Der Sender wurde daraufhin kreativ und entwickelte unter anderem den "Fantalk", wo Experten Champions-League-Spiele schauen und darüber sprechen - das geht auch ohne die teuren Rechte, die derzeit noch bei Sky und dem ZDF liegen. Erst im April verzeichnete das Format mit 960.000 Zuschauern einen neuen Rekord.

