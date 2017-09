Sat.1: Reguläre "The Taste"-Staffel beginnt im Oktober

© Sat.1/Arne Weychardt

In den kommenden zwei Wochen sind zwei Promi-Specials von "The Taste" zu sehen, im Oktober startet dann die reguläre Staffel der Kochshow. Zudem sucht Julia Leischik bald wieder nach Vermissten. Und auch bei Vox kehren Mitte Oktober zwei bekannte Formate zurück.



06.09.2017 - 16:03 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 16:03 Uhr

An den kommenden zwei Sonntagen wird Sat.1 zur besten Sendezeit "The Taste" zeigen. Dabei handelt es sich um Promi-Ausgaben der Kochshow, zu sehen sein werden darin unter anderem Désirée Nick, Patrick Lindner, Lilly Becker, Hans Sarpei und Oliver Pocher. Wenige Wochen später startet beim Sender dann auch schon die reguläre Staffel der Kochshow: Ab dem 11. Oktober gibt es die neuen Folgen wie gewohnt immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen.

"The Taste" war in den vergangenen Jahren nie ein großer Quoten-Hit für Sat.1. Von sieben Folgen der letzten Staffel erreichten nur zwei einen zweistelligen Marktanteil, im Schnitt war die Kochshow für 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gut. Offenbar genug für Sat.1, um das Format fortzuführen. Die beiden Promi-Ausgaben werden aber wohl nur bedingt aufzeigen, in welche Richtung es für Durchlauf fünf gehen wird: Sie laufen schließlich auf dem hart umkämpften Sonntagabend. An der Jury hat sich übrigens nichts geändert, nach wie vor besteht diese aus Alexander Herrmann, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Roland Trettl. Erstmals treten in diesem Jahr 20 statt 16 Teilnehmer an. Produziert wird "The Taste" von RedSeven Entertainment.

Und auch Vox holt im Oktober zwei altbekannte Formate zurück. So kehrt ab dem 14. Oktober Martin Rütter als "Hundeprofi" zurück ins Programm, insgesamt sieben Folgen seiner Sendung sind immer am Samstagvorabend zu sehen. Einen Tag später startet Vox mit neuen Folgen von "Hot oder Schrott - Die Allestester", insgesamt zehn neue Folgen hat man auf dem Sendeplatz ab 19:15 Uhr auf Lager. Zuletzt sorgte die Dokusoap in der Primetime ja für richtig gute Werte.

Deutlich früher begibt sich übrigens Julia Leischik wieder auf die Suche nach vermissten Personen. Die neue Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ist ab dem 17. September immer sonntags ab 18:55 Uhr zu sehen. Davor zeigt Sat.1 die neue Staffel von "Das große Backen", die bereits eine Woche früher startet. In den neuen Folgen der Back-Show ist Enie van de Meiklokjes nicht zu sehen, sie wurde zuletzt Mutter. Moderiert wird die Sendung stattdessen von Annika Lau (DWDL.de berichtete).

Teilen