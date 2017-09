Silbereisen-Show: MDR, HR und NDR im Schlager-Fieber

© WDR/ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Wenn Florian Silbereisen Ende November zur großen "Schlager des Jahres"-Show lädt, ist neben dem MDR und dem HR auch der NDR mit im Boot. Alle drei Sender werden die Schlager-Show aus Suhl übertragen.



06.09.2017 - 16:15 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2017 - 16:15 Uhr

Nach der Show "Schlager des Sommers" erhält nun auch "Schlager des Jahres" mehr Übertragungspartner: Neben dem MDR und dem HR, die die Show bereits in der Vergangenheit übertragen hatten, steigt in diesem Jahr auch der NDR mit ein. Alle drei Sender übertragen die Show am 25. November ab 20:15 Uhr, einen Tag zuvor wurde sie aufgezeichnet. Die Show kommt aus dem Congress Centrum in Suhl und wird von Florian Silbereisen moderiert. Beim "Schlager des Sommers" stiegen sogar gleich fünf ARD-Anstalten in die Übertragung ein (DWDL.de berichtete).

Silbereisen hatte die Moderation der beiden Sendungen erst im vergangenen Jahr von Bernhard Brink übernommen. Dieser hatte seinen Kollegen dafür extra vorgeschlagen. "Schlager des Jahres" erreichte Ende 2016 bundesweit rund 1,91 Millionen Zuschauer und war für den MDR damit ein voller Erfolg. Der Marktanteil im Sendegebiet lag damit bei starken 11,9 Prozent.

