Gleich fünf ARD-Anstalten übertragen Silbereisen-Show

© MDR/Hertlein Veranstaltungs GmbH

Nachdem der MDR im vorigen Jahr mit seiner Show "Schlager des Sommers" einen großen Erfolg feierte, wird die Sendung mit Florian Silbereisen diesmal von gleich fünf ARD-Anstalten parallel übertragen. Zum ersten Mal ist sie live zu sehen.



22.05.2017 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 22.05.2017 - 08:00 Uhr

In diesem Jahr wird die von Florian Silbereisen präsentierte Show "Schlager des Sommers" bekanntlich erstmals live zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung: Denn neben dem MDR Fernsehen und dem HR Fernsehen, die die Sendung bereits in der Vergangenheit gemeinsam ausgestrahlt haben, werden noch weitere ARD-Anstalten in den Reigen der Übertragung aus dem sächsischen Schloss Klaffenbach einsteigen.

So gibt es die "Schlager des Sommers" am Samstag, den 24. Juni parallel auch im NDR Fernsehen, im BR Fernsehen sowie im RBB Fernsehen zu sehen. "Fünf Sender strahlen zeitgleich und live eine Schlagershow aus. Das hat es so in Deutschland noch nie gegeben", sagt MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Ein einmaliges und herausragendes Ereignis in diesem Fernsehsommer und ein weiterer Beleg dafür, dass der Schlager in Deutschland sehr lebendig ist."

Und weiter: "Der Schlagerboom, den wir in den vergangenen Jahren entfacht haben, geht weiter und ich bin sehr froh darüber, dass die Kollegen der anderen ARD-Anstalten das auch so sehen und in diese Produktion mit einsteigen." Tatsächlich erfreuen sich Schlagershows seit geraumer Zeit großer Beliebtheit. So wurde alleine die ebenfalls von Silbereisen moderierte "Schlagerbooom"-Show seit ihrer Erstausstrahlung im Ersten mittlerweile sieben Mal von Dritten Programm wiederholt, darunter sechs Mal in der Primetime.

Seit dem vergangenen Jahr ist Florian Silbereisen neben seinen Moderationen fürs Erste verstärkt auch im MDR Fernsehen im Einsatz - und beschert dem Dritten Programm seither regelmäßig starke Quoten. Seine Premiere bei "Schlager des Sommers" sahen 2016 bundesweit im Schnitt 1,74 Millionen Zuschauer, bei den "Schlagern des Jahres" waren im Dezember sogar 1,91 Millionen dabei. Produziert werden die Sendungen von JürgensTV.

Teilen