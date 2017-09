"Tierärztin Dr. Mertens": Drehstart für sechste Staffel

© ARD/Rudolf K. Wernicke

In Leipzig und Umgebung haben jetzt die Dreharbeiten für die mittlerweile sechste Staffel der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" begonnen. Noch bis Ende Oktober sollen insgesamt 13 neue Folgen entstehen.



Mit durchschnittlich 4,78 Millionen Zuschauern und 15,5 Prozent Marktanteil ist die fünfte Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" ein schöner Erfolg für Das Erste am Dienstagabend gewesen. Nun haben die Dreharbeiten für die 13-teilige sechste Staffel begonnen. Noch bis Ende Oktober soll in Leipzig und Umgebung gedreht werden. Wann es die neuen Folgen ins ARD-Programm schaffen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die letzte neue Episode lief bereits Ende November 2016.

Fest steht nur, dass es in den neuen Folgen wieder verstärkt um zwischenmenschliche Beziehungen gehen wird. Nach der Trennung von Christoph (Sven Martinek) ist Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) nicht nur bereit für eine neue Beziehung, auch beruflich bietet sich ihr eine großartige Chance. Ihre erste Assistentin ist niemand anderes Rebecca (Janina Stopper), die Tochter von Susannes ehemaligem Lebensgefährten, die in den USA Veterinärmedizin studiert hat. Die Zusammenarbeit mit der einstigen Stieftochter gestaltet sich allerdings nicht ganz so reibungslos wie erhofft. Als Susanne eine Einladung erhält, auf der Internationalen Zoo- und Wildtierkonferenz die Key-Note-Speech zu halten, wird schnell klar: Die Tierärztin ist auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Schaffenskraft.

In weiteren Rollen sind unter anderem Janina Stopper, Ursela Monn, Gunter Schoß, Thorsten Wolf, Deborah Mary Schneidermann, Lennart Betzgen, Viola Pobitschka und Frank Sieckel zu sehen. "Tierärztin Dr. Mertens" wird produziert von der Saxonia Media Filmproduktion.

