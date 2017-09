National Geographic holt Antonio Banderas für "Genius"

© Courtesy National Geographic

Die erste Staffel von "Genius" ist für National Geographic ein großer Erfolg gewesen, gleich mehrfach wurde sie für einen Emmy nominiert. Für die zweite Staffel beschäftigt man sich mit Pablo Picasso - dieser wird gespielt von Antonio Banderas.



Antonio Banderas wird in der zweiten Staffel von "Genius" die Hauptrolle übernehmen, das hat National Geographic nun angekündigt. In dem ersten Durchlauf beschäftigte sich die Serie noch mit dem Leben von Albert Einstein, der von Geoffrey Rush verkörpert wurde. Banderas wird Pablo Picasso spielen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, 2018 soll die Serie schließlich erstmals zu sehen sein.

"Die Lebensgeschichte von Pablo Picasso fasziniert mich schon lange. Ich habe großen Respekt für den Mann, der auch aus meiner Heimatstadt Málaga stammt", sagt Banderas. Die neue Staffel stammt erneut aus der Feder des Executive Producer Brian Grazer in Zusammenarbeit mit Imagine Entertainment (Ron Howard), Madison Wells Media's Oddlot Entertainment (Francie Calfo, Anna Culp und Madison Wells) und EUE/Sokolow (Gigi Pritzker, Rachel Shane, Sam Sokolow und Jeff Cooney). Als Showrunner fungiert Ken Biller. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit National Geographic, Brian, Ron, Ken und dem Rest des ‘Genius’-Teams, mit dem Ziel, eine authentische Geschichte über einen der innovativsten Künstler der Welt zu erzählen", so Banderas.

"Genius: Einstein" wurde für die anstehenden Emmy Awards insgesamt zehnmal nominiert. Zudem feierte das Format den besten Serienstart bei National Geographic aller Zeiten. Wohl auch deshalb fiel die Entscheidung für eine Fortsetzung nicht schwer. "Antonio war die naheliegendste Wahl. Genau wie Picasso, hat er eine vorbehaltlose Einstellung gegenüber dem Leben, was zu einer Echtheit führt, die wir suchen", sagt Ron Howard. "Er ist ein enorm vielfältiger Schauspieler, der diesen brillanten sowie unkonventionellen Künstler zum Leben erwecken wird."

