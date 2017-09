Klaas Heufer-Umlauf moderiert wieder Medientage-Gipfel

© ProSieben / Andreas Franke

Vor drei Jahren präsentierte Klaas Heufer-Umlauf erstmals den Gipfel bei den Medientagen München, nun kommt es zur Neuauflage. Das diesjährige Motto lautet "Media, Trust, Machines - Vertrauen in der neuen Mediengesellschaft".



07.09.2017 - 08:26 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 08:26 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf wird in diesem Jahr erneut den Gipfel bei den Medientagen München moderieren. Erstmals hatte er die Veranstaltung vor drei Jahren präsentiert, zuletzt führten Thomas Gottschalk und Dunja Hayali durch die Veranstaltung. "Es ist selten genug, dass ich für seriöse Angelegenheiten zweimal gebucht werde. Ich werde mich pflichtgemäß bei meinem Nachfolger und nun auch Vorgänger Thomas Gottschalk erkundigen, was in meiner Abwesenheit dort stattgefunden hat. Nicht, dass sich am Ende eine Frage doppelt."

Beim Medientage-Gipfel sollen Medienmanager und Journalisten in diesem Jahr den Kurs der Medienunternehmen zwischen Automatisierung und Konsumentenvertrauen. Die Keynote hält Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland. Eröffnet wird der Gipfel von Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, und Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.

Als weitere Speaker haben sich unter anderem Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter, ProSiebenSat.1-Vorstand Sabine Eckhardt, Discovery-Deutschland-Chefin Susanne Aigner-Drews und Schauspielerin Maria Furtwängler angesagt. Die Medientage München finden in diesem Jahr zwischen dem 24. und 26. Oktober statt. Sie stehen unter dem Motto "Media, Trust, Machines – Vertrauen in der neuen Mediengesellschaft".

