RTLplus spart sich Gameshow-Schiene am Vormittag

Während RTLplus demnächst seine Gameshow-Schiene am Vorabend um "Der Preis ist heiß" erweitert, werden die bislang am Vormittag ausgestrahlten Wiederholungen gestrichen. Ziel sei eine Stärkung des Vorabends.



07.09.2017 - 10:11 Uhr von Alexander Krei 07.09.2017 - 10:11 Uhr

Ab dem 9. Oktober versucht sich RTLplus bekanntlich an einer Neuauflage von "Der Preis ist heiß" (DWDL.de berichtete). Während der Spartensender seine Gameshow-Schiene am Vorabend also ausbaut, wird an anderer Stelle im Programm die Schlagzahl zurückgeschraubt. Fortan verzichtet RTLplus nämlich auf die Wiederholungen seiner Gameshows im Vormittagsprogramm.

Wo bislang "Jeopardy!", "Familienduell", "Ruck Zuck" und "Glücksrad" in Doppelfolgen gesendet wurden, übernehmen fortan die Gerichtsshows, die schon jetzt weite Teile des Tagesprogramms füllen. Vom 9. Oktober an gibt es um 8:25 Uhr nun also "Das Familiengericht" zu sehen, gefolgt von "Staatsanwalt Posch ermittelt" und "Das Jugendgericht". Um Platz zu machen für "Der Preis ist heiß", rückt Posch am Vorabend übrigens auf den Sendeplatz um 17:00 Uhr vor.

Doch weshalb verzichtet RTLplus auf die Ausstrahlung seiner Gameshows am Vormittag? "Durch eine Verdichtung von drei auf zwei Sendeplätze erhoffen wir uns eine Stärkung des wichtigen Vorabendplatzes", erklärte Sendersprecherin Anke Eickmeyer auf DWDL.de-Nachfrage. Tatsächlich sind die Quoten hier ausbaufähig, zumeist erzielen die Formate weniger als einen Prozent Marktanteil. Am späten Abend bleiben die Gameshows aber weiterhin im Programm, auch hier wird "Der Preis ist heiß" künftig zu sehen sein.

