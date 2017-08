Starttermin für "Preis ist heiß"-Rückkehr steht fest

© MG RTL D / Frank Hempel

RTLplus wird seine Gameshow-Schiene im Oktober um die Neuauflage eines weiteren Klassikers ergänzen. Der Sender hat jetzt den Starttermin von "Der Preis ist heiß" bekanntgegeben. Auch die übrigen Shows kehren mit neuen Folgen zurück.



31.08.2017 - 08:30 Uhr von Alexander Krei 31.08.2017 - 08:30 Uhr

Zu den vier Gameshow-Neuauflagen, die RTLplus seit dem vergangenen Jahr ausstrahlt, wird sich im Herbst bekanntermaßen auch "Der Preis ist heiß" hinzugesellen. Jetzt hat der Sender den Termin für das Comeback des Klassikers offiziell bestätigt: Los geht es demnach am 9. Oktober. Insgesamt 30 Folgen hat UFA Show & Factual kürzlich produzieren lassen, die nun täglich um 17:45 Uhr den Weg ins Programm finden werden.

RTLplus baut seine Gameshow-Strecke damit also um knapp eine Stunde aus, denn im Anschluss wird es auch weiterhin "Jeopardy!", "Familienduell", "Ruck Zuck" und "Glücksrad" zu sehen geben. Hiervon werden ab dem 9. Oktober ebenfalls neue Folgen ausgestrahlt. Die erneut in Hürth produzierten Staffeln fallen mit jeweils 45 Ausgaben allerdings etwas kürzer als in der Vergangenheit - der Nachschub reicht allerdings erst mal bis Ende des Jahres. Eine Ausstrahlung der Formate im Hauptprogramm ist nach Angaben des Senders zumindest aktuell kein Thema.

Anders als bei "Glücksrad" & Co. hat sich RTLplus im Falle von "Der Preis ist heiß" übrigens nicht für eine Halbstunden-Version entschieden. Stattdessen ist die Sendezeit doppelt so lang wie früher. Inhaltlich ist man dagegen nah dran am Original: Die Kulisse kommt zwar deutlich moderner daher, doch Spiele wie "Kraxelhuber" und "Einlochen" sowie das kultige "Rad" dürften den Zuschauern von einst so manche nostalgischen Momente bescheren.

Veränderungen gibt es dagegen mit Blick auf die Moderation: Diese übernimmt Morgen-Moderator Wolfram Kons, Thorsten Schorn fungiert als Ansager der Preise, für die damals wie heute gilt: Bitte nicht überbieten.

