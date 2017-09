Renner macht wieder seine "Medienmacher"-Kolumne

© Funke

Seit einigen Wochen schreibt Kai-Hinrich Renner für die Zeitungen der Funke Mediengruppe, ab sofort gibt es dort auch wieder seine Kolumne "Medienmacher" zu lesen. Die erschien erstmals vor zehn Jahren.



08.09.2017 - 15:56 Uhr von Timo Niemeier 08.09.2017 - 15:56 Uhr

Medienjournalist Kai-Hinrich Renner wechselte vor einiger Zeit vom "Handelsblatt" zur Funke Mediengruppe, dort schreibt er nun schon seit dem 1. Juli. Und ab sofort gibt es in den Funke-Titeln "Berliner Morgenpost", "Hamburger Abendblatt" und "Braunschweiger Zeitung" auch wieder seine Medienkolumne "Medienmacher" regelmäßig zu lesen. Diese erschien an diesem Freitag zum ersten Mal und soll künftig immer zum Wochenausklang Informationen aus der Medienbranche liefern.

Schon beim "Handelsblatt" und davor beim "Hamburger Abendblatt" hatte Renner die Kolumne geschrieben, erstmals erschien sie vor rund zehn Jahren. "Mit unserer neuen Kolumne bieten wir unseren Lesern reizvolle und hintergründige Einblicke in die Geschehnisse der Medienwelt und haben mit Kai-Hinrich Renner einen ausgewiesenen Medien-Experten an Board – das wird sehr interessant", sagt Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion.

