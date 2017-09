Amazon stellt auch "The Last Tycoon" schnell ein

© Amazon

Die nächste Serien-Absetzung von Amazon: Nun wurde bekannt, dass es auch von "The Last Tycoon" keine zweite Staffel geben wird. In deutscher Sprache ist die erste Staffel der Serie erst in wenigen Tagen zu sehen.



10.09.2017 - 15:09 Uhr von Timo Niemeier 10.09.2017 - 15:09 Uhr

"Tatsächlich bietet 'The Last Tycoon' eine glänzende Fassade, die mit einer Menge heißer Luft schockiert." Das war das DWDL.de-Urteil zur ersten Staffel der Amazon-Serie "The Last Tycoon" (Hier geht’s zur vollständigen Kritik). Nun wurde bekannt, dass Amazon keine zweite Staffel der Serie plant, das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Adaption des gleichnamigen, aber unvollendeten Romans von F. Scott Fitzgerald findet damit keine Fortsetzung.

Die Entscheidung kommt nur wenige Tage nach der Ankündigung von Amazon, auch bei "Z: The Beginning of Everything" den Stecker zu ziehen. Dies war eine Geschichte über Zelda Fitzgerald, eine zweite Staffel war eigentlich längst in Arbeit. Bei Amazon überlegte man es sich aber noch einmal anders. Amazon cancelte auch schon seine Serien "Good Girls Revolt", "Mad Dogs" und "Betas" nach nur einer Staffel. "The Last Tycoon" feierte in den USA erst Ende Juli Premiere bei Amazon, in deutscher Sprache ist die Serie ab dem 15. September verfügbar.

