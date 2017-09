"Spiegel Edition Wissen": "Spiegel" betreibt Zweitverwertung

© Spiegel Gruppe

11.09.2017 - 17:10 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2017 - 17:10 Uhr

Mehr aus bereits existierenden Inhalten herausholen - das ist die Hoffnung, die man beim Spiegel-Verlag mit dem neuesten Projekt "Spiegel Edition Wissen" verbindet. In loser Folge werden künftig Artikel zu einem bestimmten Themenbereich, die bereits im "Spiegel", in "Spiegel Wissen" oder auf "Spiegel Online" erschienen sind, noch einmal gebündelt und in gedruckter Form an den Kiosk gebracht.

Den Anfang macht am 12. September ein Magazin zum Thema Erziehung. Auch Bewegung und Sport, Ernährung, Tiere, Liebe und Partnerschaft sowie Arbeitswelt sind mögliche weitere Themengebiete. Illustriert wurde das gesamte Heft mit Fotos von Jan von Holleben. Auch wenn es sich nicht um neue Inhalte handelt, schlägt die 148 Seiten starke "Spiegel Edition Wissen" mit immerhin 9,90 Euro am Kiosk zu Buche. Die Druckauflage liegt bei 80.000 Exemplaren.

