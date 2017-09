Pilawas "Silvesterstadl" wird zur "Silvestershow"

© ORF/dpa/Christian Hager

Nach mehr als 36 Jahren hat der "Stadl" endgültig ausgedient: Anstelle des "Silvesterstadls" setzen ARD, ORF und SRF künftig auf die "Silvestershow". Mit Blick auf die Moderation gibt's aber keine Veränderung: Jörg Pilawa ist erneut dabei.



12.09.2017 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 10:33 Uhr

Der "Stadl" hat endgültig ausgedient - zumindest im Namen. Zwar wollen ARD, ORF und Schweizer Fernsehen auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Sendung an Silvester auf die Beine stellen. Anders als vor einem Jahr, soll diese allerdings nicht mehr auf den Namen "Silvesterstadl" hören. Stattdessen nennt sich die Live-Sendung fortan "Die Silvestershow mit Jörg Pilawa", auch wenn es streng genommen eine Silvestershow mit Pilawa und Francine Jordi ist. Die Schweizerin bleibt nämlich auch weiterhin als Co-Moderatorin an Bord.

"Francine Jordi und ich machen da weiter, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben. Super Stimmung, Live-Musik vom Feinsten und jede Menge Spaß. Eine Riesenfete zum Jahreswechsel", so Pilawa über die bevorstehende Sendung. Jordi sagt: "Die Arbeit mit Jörg hat so richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr darauf, zum zweiten Mal gemeinsam mit ihm das Publikum ins neue Jahr zu begleiten. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich wieder all das erwarten, was zu einer Silvesterparty dazu gehört: Hits, spannende Aktionen und jede Menge Spaß."

Nach den "Stadlshow"-Irrungen vor zwei Jahren hatten sich die drei Sender auf ein Aus des "Musikantenstadl"-Nachfolgers verständigt, aber weiterhin ihre Zusammenarbeit an Silvester bekräftigt. Tatsächlich sorgten die Veränderungen für steigende Quoten: Der "Silvesterstadl" war mit rund dreieinhalb Millionen Zuschauern im Ersten erfolgreicher als zuletzt. Durch die jetzt bekannt gewordene Umbenennung wollen ARD, ORF und SRF eigenen Angaben zufolge "noch mehr den gewohnten Gala- und Showcharakter der großen Eurovisions-Silvesterparty" unterstreichen.

Dafür gibt's künftig auch mehr Sendezeit: Die Live-Show wird um eine halbe Stunde verlängert und wird diesmal zwischen 20:15 Uhr und 1:00 Uhr gesendet. Als Gäste werden unter anderem Johnny Logan, die Amigos, Bernhard Brink und Marc Pircher dabei sein. Für die musikalische Begleitung sorgt zudem erneut die Wolfgang Lindner Band.

