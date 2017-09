Neuer Redaktionsleiter für ARD-Magazin "Kontaste"

© DWDL © RBB/Oliver Ziebe

Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt Matthias Deiß die Redaktionsleitung des ARD-Politmagazins "Kontraste". In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der Journalist als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio mit Innenpolitik.



12.09.2017 - 11:30 Uhr von Alexander Krei 12.09.2017 - 11:30 Uhr

Das ARD-Politmagazin "Kontraste" bekommt einen neuen Redaktionsleiter: Matthias Deiß tritt zum 1. Januar 2018 die Nachfolge von Reinhard Borgmann an, der in den Ruhestand geht. Deiß ist seit 2012 vom RBB als Fernseh-Korrespondent ins ARD-Hauptstadtstudio entstandt und dort unter anderem für die Themengebiete Inneres und Migration zuständig. Nun wechselt er also an die Spitze des Magazins, das der RBB alle drei Wochen fürs Erste produziert.

"Matthias Deiß hat mit seinen preisgekrönten journalistischen Beiträgen beispielsweise über die Integration von Flüchtlingen, die Hintergründe des NSU-Terrors oder den Ehrenmord an Hatun Sürücü bewiesen, dass er heiße Themen nicht scheut und im Team spielen kann", so RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein. "Im Hauptstadtstudio hat er sein journalistisches Netzwerk weiter vergrößert und gefestigt, das 'Kontraste'-Team wird jetzt davon profitieren können."

Matthias Deiß studierte in München Politikwissenschaft und Journalistik und volontierte an der dortigen Deutschen Journalistenschule. "'Kontraste' steht seit 50 Jahren für herausragenden investigativen Journalismus und exklusive Recherchen. Ich freue mich auf die journalistische Herausforderung, diese erfolgreiche Arbeit mit der Redaktion fortzuführen", sagte er.

Teilen