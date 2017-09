Konzerngeschäftsleiter Schoo verlässt Bauer Media Group

© Bauer Media Group

Andreas Schoo, seit 2017 in der Konzerngeschäftsleitung der Bauer Media Group tätig und für die Bereiche Print, Digital und vorübergehend auch Radio in mehreren Ländern verantwortlich, verlässt das Unternehmen. Neu ins Gremium steigt Harald Jessen auf.



Stühlerücken in der Konzerngeschäftsleitung der Bauer Media Group: Andreas Schoo, der der Geschäftsleitung seit 2007 angehörte, verlässt das Unternehmen zum Ende dieses Monats. Seine Aufgaben übernimmt bis auf Weiteres Verlegerin Yvonne Bauer selbst. Zu den genauen Gründen gibt es keine Angaben, seitens des Verlags heißt es, dass man eine neue Organisationsstruktur für die Konzerngeschäftsleitung schaffen will, die der globalen Ausrichtung des Medienhauses Rechnung tragen soll. Inzwischen erwirtschaftet Bauer zwei Drittel des Umsatzes im Ausland.

Yvonne Bauer: "Andreas Schoo hat an der erfolgreichen Entwicklung der Bauer Media Group einen großen Anteil. Ich danke ihm für viele Jahre erfolgreicher Arbeit in Top-Führungspositionen. Insbesondere dafür, dass er den Ausbau unseres Printgeschäfts in Deutschland mitgestaltet und wesentliche Aufbauarbeit für das Digitalgeschäft der Bauer XCEL Media geleistet hat. Das Auslandsgeschäft in den westlichen Kernmärkten hat er wesentlich vorangetrieben. Auch im Namen meiner Familie und der Konzerngeschäftsleitung wünsche ich Andreas Schoo für seine berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg."

Unterdessen wird Harald Jessen, der seit 2016 als CFO weltweit für die Bereiche Finanzen und Controlling zuständig ist, in die Geschäftsleitung berufen, wo er unter anderem global für die Bereiche IT und Personal zuständig sein wird. Yvonne Bauer: "Mit Harald Jessen gewinnen wir in der Konzerngeschäftsleitung einen international erfahrenen Manager hinzu, der in seinen Verantwortungsbereichen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten wird, länderübergreifend Synergien zu nutzen und eine globale Zusammenarbeit zu fördern. Darauf freue ich mich." Der Geschäftsleitung gehören daneben weiterhin Jörg Hausendorf und Witold Wozniak an.



