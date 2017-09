AXN bringt Cop-Serie "19-2" ab Ende November zu Ende

© 2014 Productions 19-2 Inc. All rights reserved.

AXN hat die vierte und zugleich finale Staffel der Cop-Serie "19-2" angekündigt. Sie wird in einer Deutschlandpremiere ab Ende November bei dem Pay-TV-Sender zu sehen sein. Zuvor gibt's bei Vodafone und Unitymedia die ersten drei Staffeln zum Abruf.



12.09.2017 - 16:39 Uhr von Uwe Mantel 12.09.2017 - 16:39 Uhr

AXN verspricht mehr "ehrliche und brutale Action": Ab dem 29. November zeigt der Sender die letzten zehn Folgen der Cop-Serie "19-2" immer mittwochs um 20:15 Uhr. Alle Folgen sind im Anschluss auch in der Vodafone-Mediathek, der Unitymedia-Mediathek und der TV-Mediathek von Entertain abrufbar. Bei Vodafone und Unitymedia gibt's zur Einstimmung ab dem 1. November zudem auch die ersten drei Staffeln zum Abruf.

Darum geht's in der Serie: Zwei ungleiche Cops in einem Streifenwagen, die sich zusammenraufen, einer zerfressen von Wut und Schuld, der andere gemobbt als Provinzler. Beide sind Außenseiter, beide irgendwie kaputt. Nick (Adrian Holmes) und Ben (Jared Keeso) sind getrieben von Rache. Sie möchten Inspektor Elise Roberge, die für den brutalen Mord an Nicks Schwester und zugleich Bens Liebhaberin Amelie verantwortlich ist, tot sehen. Aber auch andere Vorfälle beschäftigen die Partner. Zu Beginn der Staffel ist Nick vor Ort bei einem brutalen Verbrechen, das viele Opfer gefordert hat. Währenddessen sind Ben und Audrey (Laurence Leboeuf) in einem tragischen Autounfall verwickelt.

