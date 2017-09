Football: Sport1 lässt über Spielansetzung abstimmen

© Sport1

Seit Anfang des Monats zeigt Sport1 College-Football-Spiele im Free-TV. Weil die National Collegiate Athletic Association (NCAA) kurzfristig die Kickoff-Zeiten am kommenden Wochenende geändert hat, kommt es zu Änderungen. Nun entscheiden die Football-Fans, welche Partie im TV läuft.



13.09.2017 - 14:28 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2017 - 14:28 Uhr

Erst vor zwei Wochen hat Sport1 damit begonnen, College-Football-Spiele live im Free-TV zu zeigen. Bei Sport1 US waren sie schon lange zu sehen, pro Spieltag läuft nun auch immer eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Für die Spiele am kommenden Wochenende hat die NCAA nun kurzfristig die Kickoff-Zeiten geändert, sodass es zu Änderungen im Programm von Sport1 kommen wird. Die ursprünglich am Samstag eingeplante Partie zwischen Boston und Notre Dame findet nun außerhalb des geplanten Sendefensters statt.





Sport1 hat sich daher zu einer ungewöhnlichen Aktion entschieden und lässt die Zuschauer darüber abstimmen, welches Spiel am kommenden Wochenende live übertragen werden soll. Zur Auswahl stehen die Partien UCLA vs. Memphis und Oklahoma St. vs. Pittsburgh. Beide Spiele beginnen am Samstag jeweils ab 18 Uhr. Abgestimmt werden kann noch bis heute Abend um 20 Uhr via Facebook. Die ursprünglich geplante Partie zwischen Boston und Notre Dame ist bei Sport1 US ab 21:30 Uhr zu sehen.

