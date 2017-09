"Lilly Live": "Bild" macht vor der Wahl täglichen Live-Talk

© Axel Springer

Julian Reichelt weitet das Bewegtbildangebot der "Bild" vor der Bundestagswahl aus: Mit "Lilly Live" ist in der Woche vor der Wahl täglich in der Früh ein neues Talk-Format zu sehen. Lilly Wagner und Nikolaus Blome begrüßen in der Sendung Spitzenpolitiker.



14.09.2017 - 15:37 Uhr von Timo Niemeier 14.09.2017 - 15:37 Uhr

Die "Bild" startet kurz vor der Bundestagswahl einen neuen Live-Talk und holt dafür eine junge Journalistin aus dem Fernsehen: Lilly Wagner präsentiert vom 18. bis 22. September täglich ab 8 Uhr die Sendung "Lilly Live! Das Bild-Wahlupdate". In den halbstündigen Ausgaben begrüßen Wagner und "Bild"-Politikchef Nikolaus Blome Spitzenpolitiker wie Peter Altmaier, Cem Özdemir, Sahra Wagenknecht und Thomas de Maizière. Gesendet wird aus dem Café Einstein in Berlin.

Zu sehen gibt es das Format, ähnlich wie den bestehenden "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen", über die Webseite des Nachrichtenportals und Facebook. Die Rollenverteilung: Lilly Becker kümmert sich um Social Media und die Fragen der User. Nikolaus Blome ist für das kritische nachhaken zuständig, er präsentiert zudem neueste Umfragen und Hintergrundgeschichten.

"Bild"-Chef Julian Reichelt sagt: "'Lilly Live' ist der neue, erfrischende 'Bild'-Talk zur Bundestagswahl. In den entscheidenden Tagen vor der Wahl wollen wir vor allem junge Menschen erreichen, die zwar grundsätzlich für Politik aufgeschlossen und interessiert sind, aber die die klassischen politischen Formate zu steif, kompliziert und langweilig finden. Mit dem Moderatorenteam Lilly Wagner und Nikolaus Blome verbinden wir die junge Stimmenvielfalt in den sozialen Netzwerken mit der journalistischen Orientierung und Haltung von ‘Bild’ und geben so den Wählern eine unterhaltsame Entscheidungshilfe."

Lilly Wagner selbst dürfte aufmerksamen Fernsehzuschauern nicht unbekannt sein. Die 30-jährige Journalistin war bereits als Reporterin für das ZDF-"Morgenmagazin" und bei "Klub Konkret" des inzwischen eingestellten Senders EinsPlus zu sehen. Wagner präsentierte zuletzt auch das Format "Yolo", das RTL im Rahmen der Drittsendelizenzen am Samstagmorgen ausstrahlt - künftig wird das aber wegfallen (DWDL.de berichtete). Ihr Volontariat absolviert sie beim SWR.

Teilen