Sat.1: "Knallerkerle" geht bereits im Oktober weiter

Obwohl die erste Staffel erst im Frühjahr zu sehen war, werden die neuen Folgen der Sketchcomedy "Knallerkerle" bereits im Oktober ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dafür haben gerade begonnen. Antoine Monot jr. ist auch hinter den Kulissen aktiv.



14.09.2017 - 11:44 Uhr von Alexander Krei 14.09.2017 - 11:44 Uhr

Nach dem Erfolg mit im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hat Sat.1 bereits die Produktion neuer Folgen von "Knallerkerle" mit Antoine Monot jr. in der Hauptrolle in Aussicht gestellt. Jetzt haben dafür auch die Dreharbeiten begonnen: Von diesem Donnerstag an entsteht in Köln die zweite Staffel des Formats, das gerade für den Deutschen Comedypreis nominiert worden ist (DWDL.de berichtete).

Bei der Ausstrahlung drückt Sat.1 auf die Tube: Gezeigt werden sollen die neuen Folgen nämlich schon ab dem 27. Oktober. Das ist durchaus überraschend, schließlich wurde die erste Staffel erst vor einem halben Jahr ausgestrahlt. Wie gehabt gibt es die "Knallerkerle" auch diesmal freitags um 22:30 Uhr zu sehen. Die Produktion übernimmt Redseven Entertainment.

"Über den großen Erfolg der 'Knallerkerle' bei den Zuschauern haben wir uns sehr gefreut, genauso über die Nominierung zum Deutschen Comedypreis", so Antoine Monot jr. "Wie schon letztes Jahr werde ich neben der Hauptrolle auch wieder Regie führen und das Format als Creative Producer begleiten. Wir haben über 1200 Sketche gelesen und rund 250 ausgewählt. Diese werden wir jetzt mit viel Liebe zum Detail umsetzen."

