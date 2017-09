"Frauentausch" kehrt nach Pause mit neuem Kniff zurück

© RTL II

Heute läuft nochmal der "Frauentausch", dann verschwindet das Format erstmals seit vielen Jahren aus dem Programm - allerdings nur kurz. Ende Oktober geht's weiter, dann allerdings mit einem neuen Kniff. Auch die Reimanns kehren dann zurück



14.09.2017 - 15:39 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2017 - 15:39 Uhr

Fünf Wochen lang lässt RTL II seinen "Frauentausch", der seit vielen Jahren eigentlich ununterbrochen am Donnerstagabend im Programm ist, pausieren, dann meldet sich das Format am 26. Oktober mit neuen Folgen im Programm zurück. Um die zuletzt gesunkenen Quoten wieder in Schwung zu bringen, setzt man aber auch nach der Pause zunächst auf Spezial-Folgen.

Am 26. Oktober steht nämlich ein "Frauentausch-Renovierungsspezial" auf dem Programm. Die Tauschmütter bekommen nämlich die Aufgabe, das Heim der jeweils Anderen auf Vordermann zu bringen. Dafür erhalten diese jeweils 2.000 Euro Budget. Derzeit versucht RTL II bereits mit Hochzeits-Specials zu punkten - hier muss jeweils die Hochzeit der Anderen geplant werden. Aus Quotensicht hat das bislang allerdings nichts gebracht: Mit im Schnitt nur rund 4,5 Prozent Marktanteil lagen die Sonderausgaben sogar noch eher unter dem normalen "Frauentausch"-Niveau.

Zur "Frauentausch"-Rückkehr Ende Oktober kehrt RTL II dann übrigens auch erstmal wieder zum jahrelang gewohnten Donnerstags-Ablauf zurück. Während die "Kochprofis" nun erstmal am späteren Abend ihre Heimat finden, ist eine neue Folge Ende Oktober dann wieder um 20:15 Uhr zu sehen. Auch hier handelt es sich aber um ein Special: Die "Kochprofis" überprüfen undercover mit versteckter Kamera in einem Lokal, in dem sie schon im Einsatz waren, ob die Anregungen von einst umgesetzt wurden.

Unterdessen kehren am 23. Oktober montags um 21:15 Uhr "Die Reimanns" mit neuen Folgen ins Programm zurück. Und auch wenn Manu und Konny Reimann nach dem Umzug nach Hawaii geplant hatten, kürzer zu treten und weniger zu arbeiten, stehen natürlich doch wieder allerhand neue Projekte an. Manu möchte einen alten Schulbus zu einer fahrenden Boutique umbauen, Konny plant ein "Baumklo" auf einem Baumstamm in zehn Metern Höhe.

