Magine TV bringt Live-Fernsehen auf die Playstation

Über die Magine-App lässt sich auf der Playstation 4 (sowie Pro) ab sofort das aktuelle Fernsehprogramm streamen. Wer nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen sehen will, muss aber wie gewohnt aber zahlen.



14.09.2017 - 16:09 Uhr von Uwe Mantel 14.09.2017 - 16:09 Uhr

Magine TV ist der erste Partner für Live-TV auf der Playstation von Sony in Deutschland. Diverse VoD- und Musikstreaming-Angebote sind schon länger über die Playstation nutzbar. 28 Sender - im Wesentlichen die Öffentlich-Rechtlichen - lassen sich über Magine wie gewohnt kostenfrei anschauen, wer auch die Privaten sehen will, muss für 10 Euro monatlich das Basic-Paket buchen. Für 20 Euro gibt's das Premium-Paket, das dann auch zahlreiche Pay-TV-Sender umfasst.

Exklusiv für Playstation-Plus-Kunden gibt Magine zum Basic-Paket aber schon ohne weiteren Aufpreis (also für unverändert 10 Euro) noch neun zusätzliche Sender dazu. Das "Basic-Plus"-Paket umfasst zusätzlich den Sony Channel, AXN HD, ProSieben FUN, kabel eins CLASSICS, Sat.1 emotions, GINX, auto motor und sport channel, Motorsport.tv und wetter.com.

"Wir freuen uns sehr, der großen Community von PlayStation mit Magine TV ab sofort direkt über die Konsole Zugang zu großartigen Live-TV-Inhalten zu ermöglichen. Die Partnerschaft mit Sony PlayStation ist ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Umsetzung unserer ‚Big Screen’-Strategie", sagt Christoph Urban, Country Manager von Magine TV Deutschland. "Wir freuen uns, mit Magine TV einen weiteren spannenden Service auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen und so unser Video-Service Portfolio um Live-TV Inhalte zu komplettieren. Besonders stolz sind wir darauf, gemeinsam mit Magine TV allen PlayStation Plus Mitgliedern exklusiv das ‚Basic Plus’-Paket anbieten zu können, das neun zusätzliche Sender ohne zusätzliche Kosten enthält", sagt Fabian Koba, Business Development Director, Sony Interactive Entertainment.

