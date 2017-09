2. Staffel: Vox setzt "Humans" ab Oktober fort

© Vox / Endemol Shine Int.

Ab Oktober zeigt Vox die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der Serie "Humans" - sie läuft somit wie auch Staffel 1 wieder nach dem "Club der roten Bänder", allerdings diesmal nur nach Wiederholungen.



Wenn Vox ab dem 9. Oktober montags um 20:15 Uhr noch einmal die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" wiederholt, dann kehrt auch der Serien-Kompagnon aus dem vergangenen Jahr zurück: Damals lief im Anschluss an den "Club" die erstre Staffel von "Humans", nun gibt es die acht neuen Episoden der zweiten Staffel, erneut in Doppelfogen ab 22:15 Uhr.

Diese Folgen spielen einige Monate nach dem Staffelfinale und knüpfen thematisch an die Geschehnisse an. Die Existenz der Synths ist für die Menschen schon lange keine Neuheit mehr, dennoch müssen die Roboter um ihren Platz in der Welt kämpfen und sorgen nach wie vor für Aufregung.

"Humans" legte im Schlepptau von "Club der roten Bänder" im vergangenen Jahr einen starken Start hin und knackte in den ersten beiden Wochen die 10-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen. In der zweiten Hälfte der ersten Staffel konnte dieses Quotenniveau allerdings nicht mehr gehalten werden, die Marktanteile sackten deutlich unter den Senderschnitt ab. Das dürfte wohl auch der Grund dafür sein, dass Vox nach den neuen "Club"-Folgen diesmal etwas anderes zeigen will, das das hohe Quotenniveau besser halten kann.

