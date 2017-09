RTL II und Talpa schicken Fürst Heinz in den Sozialbau

© RTL II

Fürst Heinz zu Sayn-Wittgenstein setzt seinen wilden Ritt durch die deutsche Senderlandschaft fort und ist demnächst bei RTL II zu sehen. Für ein neues Format lebt er dort mit seiner Frau einen Monat lang von Hartz IV.



15.09.2017 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2017 - 10:48 Uhr

RTL II plant derzeit unter dem Titel "Promis auf Hartz IV" ein neues Reality-Format, bei dem Fürst Heinz zu Sayn-Wittgenstein zu sehen sein wird. In der Sendung, die auf dem niederländischen Original "Celebrities On A Budget" basiert, muss der Fürst mit seiner Frau einen Monat lang von Hartz IV leben. Er bekommt also die Bezüge eines ganz normalen Hartz-IV-Empfängers, wohnt in einer entsprechend kleinen Wohnung und muss sich auch von seinen normalen, teuren Kleidungsstücken trennen.

Produziert wird das Format von Talpa Germany, Talpa produziert auch das niederländische Original. Insgesamt entstehen vier Folgen von "Promis auf Hartz IV", zu sehen gibt es diese aber erst im kommenden Jahr. Fürst Heinz bekommt damit auf dem nächsten Sender im deutschen TV sein eigenes Format: In der Vergangenheit trat er schon als "Immobilienfürst" bei kabel eins auf, bei Vox lief "Fürst Heinz" im Anschluss an "Die Höhle der Löwen". Auch bei RTL ("Secret Millionaire") war er schon zu sehen, für RTL II machte Fürst Heinz unter anderem schon beim "Promi Curling Abend" mit.

