Neben dem Umbau der Morgenschiene, die RTL künftig gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv unter dem Namen "Deutschland am Morgen" sendet, stehen auch bei "Punkt 12" Veränderungen bevor. Wie der Sender jetzt mitteilte, kommen bei dem Mittagsmagazin ab Mai feste Moderations-Duos zum Einsatz, nachdem schon in den vergangenen Monaten eine entsprechende Testphase lief.

Künftig führen demnach Katja Burkard und Bernd Fuchs gemeinsam durch die Sendung. Das zweite Duo bilden Angela Finger-Erben und Daniel Fischer, die bislang für die "Punkt"-Sendungen am Morgen vor der Kamera standen. Finger-Erben feiert ihre "Punkt 12"-Premiere am 18. Mai. Zum erweiterten Moderationsteam gehört auch weiterhin Sabrina Ilski, die erst vor zwei Jahren die Nachfolge von Roberta Bieling bei "Punkt 12" angetreten hatte, fortan aber vor allem bei "Deutschland am Morgen" zu sehen sein wird.

RTL hatte die Doppelmoderationen bei "Punkt 12" im vergangenen Herbst eingeführt - allerdings noch nicht durchgängig. Erst ab der zweiten Stunde stießen die Moderationspartner hinzu - neben Daniel Fischer und Bernd Fuchs war das zuletzt auch Jan Malte Andresen, von dem nun nicht mehr die Rede ist. Andresen ist aber ebenfalls Teil des neuen Moderationsteam von "Deutschland am Morgen".

"'Punkt 12' ist und bleibt unser zentraler Anker am Mittag", sagte Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv. "Die erfolgreiche Testphase hat gezeigt, dass wir mit der Doppelmoderation den richtigen Weg eingeschlagen haben. Feste Duos stärken die Struktur der Sendung, schaffen zusätzliche Perspektiven, bringen spürbar mehr Dynamik in die dreistündige Live-Strecke und vermitteln gleichzeitig Verlässlichkeit und Nähe." Und Wolf-Ulrich Schüler, stellvertretender Geschäftsführer von RTL News, ergänzte: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Katja und Bernd sowie Angela und Daniel gleich zwei eingespielte Moderations-Duos am Start haben, die sowohl mit ihrer journalistischen Kompetenz als auch ihrer sympathischen Art überzeugen und zu den beliebtesten Gesichtern gehören."